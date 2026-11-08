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Зірка серіалу "Пуститися берега" наклав на себе руки: що він зробив

Олена Кюпелі
8 листопада 2026, 12:32
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Популярний американський актор вирішив покінчити з життям власноруч.
Зірка серіалу наклав на себе руки у віці 34 років
Зірка серіалу наклав на себе руки у віці 34 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/rjmitte

Коротко:

  • Що зробив із собою Р. Дж. Мітті
  • Що відомо про його смерть

Стали відомі нові подробиці трагічної загибелі американського актора Р. Дж. Мітті, який прославився завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого в серіалі "Пуститися берега".

Згідно з офіційним звітом, отриманим виданням Page Six, 34-річний актор помер у результаті самогубства.

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У документі, складеному після розслідування обставин смерті, зазначено, що причиною загибелі актора стало повішення. Мітті було оголошено померлим 12 жовтня о 13:32 за місцевим часом. Його тіло виявили в місті Браунсвілл, штат Техас.

Актор Р. Дж. Мітті наклав на себе руки
Актор Р. Дж. Мітті наклав на себе руки / Фото instagram.com/rjmitte

У звіті також зазначається, що було запрошено результати розтину та токсикологічного дослідження.

Про смерть актора стало відомо в жовтні. Тоді його представник підтвердив, що Мітті наклав на себе руки, і виступив із заявою, в якій назвав артиста улюбленим актором, філантропом та активним захисником прав людей з інвалідністю.

Широку популярність Р. Дж. Мітті принесла роль Волтера "Флінна" Вайта-молодшого - сина головного героя в культовому серіалі "Пуститися берега". Актор знімався у всіх п’яти сезонах серіалу. Як і його екранний персонаж, Мітті жив із церебральним паралічем. Він відкрито розповідав про свій досвід і використовував популярність, щоб привертати увагу до питань інклюзії та представництва людей з інвалідністю у кіноіндустрії.

Актор Р. Дж. Мітті вирішив покінчити з життям
Актор Р. Дж. Мітті вирішив піти з життя / Фото Instagram/rjmitte

Окрім акторської кар’єри, Мітті займався благодійністю. Він був послом організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children’s, а також очолював фонд Mitte Foundation, який підтримував освітні, культурні та творчі ініціативи.

Після звістки про смерть артиста його колеги з серіалу "Пуститися берега" поділилися спогадами та висловили співчуття. Брайан Кренстон, який зіграв на екрані його батька, зізнався, що переживає глибокий біль. Він згадував, як познайомився з Мітті, коли тому було всього 14 років, і відзначав його цілеспрямованість та силу характеру.

Аарон Пол також присвятив колезі емоційне послання, а Дін Норріс назвав його чудовим молодим чоловіком, якого дуже бракуватиме.

Незважаючи на передчасну смерть, Р. Дж. Мітті залишив помітний слід не тільки в телевізійній індустрії, а й у громадській діяльності, присвяченій підтримці людей з інвалідністю.

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Про актора: Ар-Джей Мітт

Ар-Джей Мітт (повне ім’я - Рой Френк "Ар-Джей" Мітт III) - американський актор, філантроп та активіст, який здобув світову популярність завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого (також відомого як Флінн) у культовому драматичному серіалі "Пуститися берега" (Breaking Bad). Він знявся у 56 епізодах серіалу.

Як і його екранний персонаж у "Путі до зла", Ар-Джей Мітт у реальному житті мав дитячий церебральний параліч (ДЦП), який йому діагностували у віці трьох років.

Мітт активно займався захистом прав людей з інвалідністю та боровся зі стереотипами в ЗМІ. Він був послом благодійних проектів, таких як United Cerebral Palsy та Shriners Children's, а також очолював власний фонд The Mitte Foundation.

Окрім своєї головної ролі, він знімався в серіалах "Їх переплутали в пологовому будинку" (Switched at Birth), "Стражі правосуддя" (The Guardians of Justice), фільмах "Тріумф" (Triumph) і "Розмови з незнайомцями", а також виступав продюсером незалежного кіно.

12 жовтня 2026 року 34-річний актор трагічно помер. Його тіло було виявлено у власному будинку в місті Браунсвілл, штат Техас. За повідомленнями його представників та попередніми даними правоохоронних органів, причиною смерті стало самогубство.

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