РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі

На місцях влучань працюють усі профільні служби, масштаби руйнувань встановлюються.

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Наслідки удару РФ по Кременчуку / колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

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Росія атакувала Кременчук ударними БпЛА

Пошкоджено багатоквартирний будинок і готель

Тяжкі травми отримав 16-річний хлопець

Ввечері у неділю, 8 листопада, країна-агресор Росія атакувала Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання на двох локаціях. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому спалахнула пожежа.

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Ще одне влучання зафіксували в будівлю готелю. Там також виникло займання.

За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.

"Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває", - йдеться у повідомленні.

О 21:23 Дяківнич додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці. Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - підкреслив він.

Скільки балістичних ракет РФ може запускати по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів.

Водночас, за його словами, Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО.

"Візьмімо останні обстріли: під час одного було близько 39 ракет, потім 16, далі - 23. Якщо додати поодинокі пуски, виходить близько 80 ракет за тиждень. За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика. Хоча я сумніваюся, що росіяни зможуть постійно його підтримувати: їхні запаси теж не безмежні", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 8 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина. Зруйнований щонайменше один приватний будинок.

Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач. Вибухова хвиля пошкодила 5 вантажівок на парковці.

У ніч на 4 листопада РФ атакувала енергооб'єкт на заході України та підприємства у Дніпропетровській та Полтавській областях. Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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