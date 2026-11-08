Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі

Марія Николишин
8 листопада 2026, 21:02
google news Підпишіться
на нас в Google
На місцях влучань працюють усі профільні служби, масштаби руйнувань встановлюються.
РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі
Наслідки удару РФ по Кременчуку / колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Коротко:

  • Росія атакувала Кременчук ударними БпЛА
  • Пошкоджено багатоквартирний будинок і готель
  • Тяжкі травми отримав 16-річний хлопець

Ввечері у неділю, 8 листопада, країна-агресор Росія атакувала Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання на двох локаціях. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому спалахнула пожежа.

відео дня

Ще одне влучання зафіксували в будівлю готелю. Там також виникло займання.

За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.

"Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває", - йдеться у повідомленні.

О 21:23 Дяківнич додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

"До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці. Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки", - підкреслив він.

  • Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада
    Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада
    Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада
    Наслідки удару по Кременчуку 8 листопада фото: t.me/poltavskaOVA

Скільки балістичних ракет РФ може запускати по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів.

Водночас, за його словами, Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО.

"Візьмімо останні обстріли: під час одного було близько 39 ракет, потім 16, далі - 23. Якщо додати поодинокі пуски, виходить близько 80 ракет за тиждень. За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика. Хоча я сумніваюся, що росіяни зможуть постійно його підтримувати: їхні запаси теж не безмежні", - наголосив він.

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 8 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина. Зруйнований щонайменше один приватний будинок.

Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач. Вибухова хвиля пошкодила 5 вантажівок на парковці.

У ніч на 4 листопада РФ атакувала енергооб'єкт на заході України та підприємства у Дніпропетровській та Полтавській областях. Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Полтави Кременчук Полтавська область новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

22:18Україна
РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждалі

21:02Україна
Перехоплення "Орєшніка" в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

Перехоплення "Орєшніка" в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

19:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Час розірвати невидимі пута: кому зірки готують унікальний шанс

Час розірвати невидимі пута: кому зірки готують унікальний шанс

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Останні новини

22:18

Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

21:25

Кухонні рушники знову стануть м’якими та пухнастими: домашній спосіб без хіміїВідео

21:02

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждаліФото

21:01

Російська співачка-прихильниця Путіна поставила собі пам’ятник біля власної могили

20:27

У Києві запроваджують нові схеми транспортного сполучення: як дістатися між берегами

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
20:06

Удача обере трьох щасливчиків: кому відкриються двері до нового життя

19:40

"Чи наважиться Москва цього разу": Невзлін — про "дружбу" між РФ та ІраномПогляд

19:29

Перехоплення "Орєшніка" в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

19:26

Білизна висохне навіть без опалення: одна хитрість працює безвідмовноВідео

Реклама
18:44

Як зберігати яблука взимку, щоб вони не гнили та залишалися хрусткими

18:39

Які речі не варто прати в гарячій воді: вони швидко втратять колір і формуВідео

18:27

Акумулятор автомобіля взимку: як виявити розряд до перших проблем із запуском

18:25

У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

17:52

Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

17:29

Бюджетний ремонт за копійки: як радикально перетворити стару кухонну плитку

17:09

Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

17:08

Чому в Нідерландах не вішають штори: причина криється в давній традиції

16:48

Де поставити герань на зиму: садівники назвали найкраще місце

16:27

У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

16:20

Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року

Реклама
16:19

Навіщо класти лимонну шкірку у відро для сміття: простий побутовий секрет

15:58

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

15:41

Жирні плями зникнуть ще до прання: незвичний спосіб врятувати улюблений одягВідео

15:14

ЗСУ завдали удару по дроновому центру "Рубікон" та ще трьох цілях РФ - Генштаб

15:13

РФ обрала тактику тиску на Україну взимку: Буданов розкрив задум Москви

14:48

Стара губка для посуду ще стане в пригоді - сім цікавих способів використання

14:20

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

14:00

Селін Діон влаштувала рок-н-рольне шоу на концерті Metallica

13:56

Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світлаФото

13:36

Трамп може посилити тиск на Україну: The Guardian попередила про небезпечний сценарій

13:27

Китайський гороскоп на завтра, 9 листопада: Тиграм — поклик серця, Півням — прогрес

13:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 листопада: Овнам — почати все спочатку, Левам — довіряти інтуїції

13:04

Тест на IQ: потрібно знайти три зірки серед сніжинок за 40 секунд

12:32

Зірка серіалу "Пуститися берега" наклав на себе руки: що він зробив

11:52

Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення

11:44

Чому японці не зливають воду з ванни одразу: пояснення незвичної традиції

11:41

Як почистити москітну сітку, не знімаючи її з вікна: навіть виходити не потрібноВідео

11:34

Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться

11:24

Як запекти картоплю з хрусткою скоринкою: секрети шеф-кухарів

11:11

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Реклама
11:08

Всесвіт підтримає чотири знаки зодіаку - листопад принесе нові можливості

10:54

Пліснява з'являється через вологість: яку рослину варто поставити у ванній

10:50

Ванна пахнутиме як дорогий спа-салон: як зробити дешевий ароматизатор

10:47

"Більше не зможу мати дітей": Федишин розповіла про свою трагедію

10:15

Україна могла б змінити хід війни завдяки зброї, яка є у Заходу - ISW

10:07

Путін змінив стратегію війни: CNN розкрило нову ціль масованих ударів РФ

09:27

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

08:54

Після 8 листопада все зміниться: чотири знаки китайського зодіаку почнуть нове життя

08:38

"Поверніть мої гроші!": банкомати "ПриватБанку" почали "чудити" під час відключень

08:19

В Україні стався масштабний блекаут: без світла - понад 600 тисяч споживачів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти