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Може знищити тисячі супутників Starlink: Росія створює нову зброю

Марія Николишин
17 квітня 2025, 11:18
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РФ розглядає можливість оснащення ракети ядерними боєголовками.
Може знищити тисячі супутників Starlink: Росія створює нову зброю
Нова протисупутникова ракета РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ проводить випробування протисупутникової ракети Нудоль
  • ЇЇ вже використовували, щоб підірвати радянський космічний апарат
  • У радіус дії ракети можуть потрапити усі космічні апарати

Країна-агресор Росія розробляє ефективний арсенал зброї, яка дасть змогу здобути перемогу в тотальній космічній війні із Заходом, і несе загрозу супутникам Starlink. Про це пише аналітик Кевін Холден Платт у статті для Forbes.

Головний директор з космічної безпеки і стабільності у фонді Secure World Foundation Вікторія Самсон зазначає, що Москва проводить випробування своєї протисупутникової ракети Нудоль, яку вже використовували для того, щоб підірвати радянський космічний апарат на низькій навколоземній орбіті.

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За її словами, російське Міністерство оборони, можливо, розглядає можливість оснащення ракети ядерними боєголовками.

"У радіус дії Нудоля потрапляють усі космічні апарати - від Міжнародної космічної станції (МКС) до супутників SpaceX Starlink, які передають широкосмуговий зв'язок українцям, і космічних апаратів Planet Labs, які створюють приголомшливі фотографії високого розрізнення, на яких зафіксовано рух російських танків і ракетних бригад під час вторгнення", - йдеться в статті.

Самсон також додала, що досі неясно, скільки ракет із ядерною зброєю може запустити Москва.

"Я б припустила, що їх буде кілька, просто щоб мати резерв на випадок проблем із першою. Але це буде настільки ефективна зброя, що цілий флот не знадобиться", - наголосила вона.

На її думку, вибух потужної ядерної бомби на орбіті може не тільки знищити тисячі супутників, а й швидко призвести до загибелі всіх астронавтів, які перебувають поблизу.

Російська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, OSINT-дослідник Річард Верекер розповів, що у стратегії війни, яку Росія веде проти України, проблема може виникати не тільки в нестачі особового складу, але у запасах техніки, зокрема танків і бронетехніки. За його словами, ймовірно, у російських окупантів закінчуються танки Т-72, які до того складали основу танкового парку ЗС РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко говорив, що російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів.

Водночас, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Іран може передати країні-агресорці Росії зброю, яка може допомогти окупантам протистояти українським безпілотникам у Чорному морі – йдеться про кулемети Moharram.

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Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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