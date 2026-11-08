ЗСУ завдали удару по дроновому центру "Рубікон" та ще трьох цілях РФ - Генштаб

Найціннішою ціллю Генштаб назвав Бердянськ, де під удар потрапив один з найбоєздатніших дронових центрів окупантів.

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ЗСУ розгромили чотири пункти управління дронами РФ / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Коротко:

За добу уражено чотири пункти управління БпЛА окупантів

Найцінніша ціль - підрозділ Рубікону в Бердянську

Ще один удар припав на Брянщину в рф

Сили оборони України за добу уразили чотири пункти управління безпілотниками російської окупаційної армії. У Бердянську під вогонь потрапив підрозділ "Рубікону" - одного з найбоєздатніших дронових центрів агресора. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про удар по Рубікону в Бердянську

За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу зі складу "Рубікону".

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У Генштабі наголосили, що цей російський дроновий центр атакує не лише позиції українських військ, а й тероризує мирних мешканців прифронтових громад. Остаточні втрати окупантів наразі встановлюються.

"Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління - це менше російських дронів над нашими позиціями та дорогами", - йдеться у повідомленні.

Де ще уражено пункти управління окупантів

Крім Бердянська, "без пультів", як висловилися у Генштабі, залишилися окупанти поблизу Олешок на Херсонщині. Ще один пункт управління безпілотниками армії РФ уражено на Донеччині, в районі Білицького.

Четверта ціль розташована вже на території самої Росії. На Брянщині, в районі Александровського, удару зазнав пункт управління БпЛА.

У Генштабі запевнили, що удари по військових об'єктах ворога продовжаться.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Як росіяни застосовують дрони на фронті

Начальник штабу БпЛА 93-ї ОМБр Дзюбенко в інтерв'ю Главреду зазначав, що безпілотники стали головною складовою сучасної війни для обох сторін.

"Якщо раніше безпілотна складова була новацією або додатковим елементом класичної війни, то тепер це основний елемент. Причому як у нас, так і у противника", - наголосив військовий.

Пояснюючи, чому боротьба з дроновими підрозділами ворога настільки важлива, він звернув увагу на те, скільки завдань тепер виконують безпілотники.

"Під час російсько-української війни відбулася справжня дронова революція. Дрони роблять майже все: ведуть розвідку, проводять евакуацію, коригують вогонь і завдають ударів по ворогу", - пояснив Дзюбенко.

Удари по військових об'єктах РФ - новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони регулярно б'ють по військовій інфраструктурі окупантів на фронті та в самій Росії. 31 жовтня українські військові вдарили Нептунами і дронами по комбінату Каменський у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там підтверджено займання складу готової продукції та пошкоджено чотири виробничі цехи.

Днем раніше під удар потрапило й ракетне озброєння агресора. На Курщині поблизу Фатежа було уражено пускову установку Іскандер-М у районі перевантаження балістичних ракет. Також під удар потрапили склади боєприпасів і ремонтні підрозділи російської армії.

Не оминають Сили оборони й російське виробництво безпілотників. У жовтні Генштаб підтвердив ураження підприємства Робоавіа в Ростовській області РФ, яке виробляє БпЛА для армії агресора. Крім того, 12 жовтня на Брянщині уражено склад МТЗ підрозділу ракетної бригади.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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