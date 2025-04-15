Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів

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- Прогриміли вибухи та спалахнула пожежа в житловому будинку
- Жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів
Масована атака дронів сталася в Курську в ніч на вівторок, 15 квітня, унаслідок чого прогриміли вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку.
Як пише Telegram-канал Astra, близько 2:30 ночі жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів.
При цьому в Мережі також публікували фото і відео пожежі в житловій багатоповерхівці нібито після влучання дрона.
Водночас місцева влада заявила про влучання уламків у житлові будинки нібито про одного загиблого і 9 поранених.
Водночас у міноборони РФ заявили про те, що над Курською областю нібито збили 109 українських БпЛА.
Крім того, 3 дрони нібито збили над Воронезькою областю і по одному - над Московською, Брянською та Орловською областями РФ.
Дивіться відео - Курськ атакувала велика кількість дронів:
Вибухи в Росії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Ростовська область зазнала атаки безпілотників. Системи ППО працювали в різних районах області, зокрема, дрони знищили в Міллеровському і Шолоховському районах.
Як повідомляв Главред, у Самарській області країни-агресора РФ прогримів вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинули шестеро людей, ще двоє - дістали травми. Інцидент стався в місті Чапаєвську.
Крім цього, в ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області - ворог внаслідок нічної операції втратив ракети.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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