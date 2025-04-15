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Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів

Олексій Тесля
15 квітня 2025, 08:18
629
Жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів .
Скріншот
Атака дронів у Курську / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Прогриміли вибухи та спалахнула пожежа в житловому будинку
  • Жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів

Масована атака дронів сталася в Курську в ніч на вівторок, 15 квітня, унаслідок чого прогриміли вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку.

Як пише Telegram-канал Astra, близько 2:30 ночі жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів.

відео дня

При цьому в Мережі також публікували фото і відео пожежі в житловій багатоповерхівці нібито після влучання дрона.

Водночас місцева влада заявила про влучання уламків у житлові будинки нібито про одного загиблого і 9 поранених.

Водночас у міноборони РФ заявили про те, що над Курською областю нібито збили 109 українських БпЛА.

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів
/ Інфографіка Главред

Крім того, 3 дрони нібито збили над Воронезькою областю і по одному - над Московською, Брянською та Орловською областями РФ.

Дивіться відео - Курськ атакувала велика кількість дронів:

Скріншот
/ Скріншот

Вибухи в Росії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Ростовська область зазнала атаки безпілотників. Системи ППО працювали в різних районах області, зокрема, дрони знищили в Міллеровському і Шолоховському районах.

Як повідомляв Главред, у Самарській області країни-агресора РФ прогримів вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинули шестеро людей, ще двоє - дістали травми. Інцидент стався в місті Чапаєвську.

Крім цього, в ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області - ворог внаслідок нічної операції втратив ракети.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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