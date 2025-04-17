У Кремлі знову зазіхають на українські території: що вимагає ворог

Головне:
- Пєсков заявив, що питання про приналежність окупованих територій не стоїть
- У Кремлі назвали українські території частиною Росії
- Речник Путіна прокоментував зустріч представників США і України в Парижі
Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов із черговою цинічною заявою щодо приналежності тимчасово окупованих територій України до країни-агресорки Росії.
Як повідомляють росЗМІ, він сказав, що так звані "нові регіони" Донбас та Новоросія є невід'ємною частиною РФ. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.
Тому Пєсков нахабно виключив можливість передачі контролю над цими територіями . Це у Кремлі називають обов'язковою умовою для закінчення так званої "СВО".
Речник Путіна також прокоментував зустріч представників України та США у Франції. Пєсков заявив, що там обговорюватимуть різні аспекти врегулювання війни в Україні.
"Наш президент мав із Віткоффом нещодавно досить тривалу розмову. Ми знаємо, що зміст цієї розмови передано президенту Трампу. США продовжують роботу у цьому напрямку з європейцями та українцями. Далі, звісно, чекали б на прояви європейцями та українцями орієнтації на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтування на продовження війни", - додав він.
Контроль над тимчасово окупованими територіями України
Раніше у ЗМІ писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій.
Напередодні, як писав Главред, дипломат попередив: якщо переговорний процес не зазнає змін, Росія невдовзі звернеться до Радбезу ООН із вимогою визнати тимчасово окуповані території частиною РФ.
Водночас в США щодо тимчасово окупованих територій України заявили, що країна-агресор Росія насправді контролює лише одну область України, проте не збирається залишати інші регіони.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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