У Кремлі знову зазіхають на українські території: що вимагає ворог

У Росії прокоментували можливе передавання контролю над тимчасово окупованими територіями України.

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Росія відмовляється визнати законні території України / Колаж: Главред, фото: скрін з YouTube, скрін з DeepState

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Пєсков заявив, що питання про приналежність окупованих територій не стоїть

У Кремлі назвали українські території частиною Росії

Речник Путіна прокоментував зустріч представників США і України в Парижі

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов із черговою цинічною заявою щодо приналежності тимчасово окупованих територій України до країни-агресорки Росії.

Як повідомляють росЗМІ, він сказав, що так звані "нові регіони" Донбас та Новоросія є невід'ємною частиною РФ. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

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Тому Пєсков нахабно виключив можливість передачі контролю над цими територіями . Це у Кремлі називають обов'язковою умовою для закінчення так званої "СВО".

Речник Путіна також прокоментував зустріч представників України та США у Франції. Пєсков заявив, що там обговорюватимуть різні аспекти врегулювання війни в Україні.

"Наш президент мав із Віткоффом нещодавно досить тривалу розмову. Ми знаємо, що зміст цієї розмови передано президенту Трампу. США продовжують роботу у цьому напрямку з європейцями та українцями. Далі, звісно, ​​чекали б на прояви європейцями та українцями орієнтації на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтування на продовження війни", - додав він.

Контроль над тимчасово окупованими територіями України

Раніше у ЗМІ писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій.

Напередодні, як писав Главред, дипломат попередив: якщо переговорний процес не зазнає змін, Росія невдовзі звернеться до Радбезу ООН із вимогою визнати тимчасово окуповані території частиною РФ.

Водночас в США щодо тимчасово окупованих територій України заявили, що країна-агресор Росія насправді контролює лише одну область України, проте не збирається залишати інші регіони.

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