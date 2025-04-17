'Знести два-три прольоти': генерал розказав, чи полетять Taurus на міст в Криму

Генерал-майор вважає, що війна – це також і про гроші, тому треба цінувати кожну ракету і бити по справді важливих об'єктах.

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Кривонос не радить бити Taurus по Криму / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео СБУ

Що каже Кривонос про знищення мосту:

Бити дорогими ракетами "Таурус" по Кримському мосту – це викидати гроші на вітер

Корисніше було б розбомбити якийсь великий нафтозавод чи термінал РФ, бо це серйозно вдарить по їхніх доходах

З економічного погляду невигідно запускати дорогі ракети Taurus, які Україні можуть надати партнери, по Кримському мосту. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав в ефірі "Фабрики новин".

"Насправді, краще спалити один нафтопереробний завод, що принесе ефект значно більший. Давайте краще спалимо Новоросійський нафтовий термінал, який приносить Росії величезні гроші, торгуючи вкраденим українським зерном, газом скрапленим та нафтою з країнами та виходячи з Чорного моря, ніж гратися в цей міст", - сказав офіцер.

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Taurus / Інфографіка: Главред

Кривонос вважає, що якби відповідне завдання було "правильно поставлено", міст давно б можна було б ліквідувати. Він стверджує, що акцент необхідно ставити на ті удари, які паралізують російську економіку.

Генерал-майор запасу ЗСУ розповів, що на війні існує пріоритетність завдання ударів по цілях, які є більш чуттєвими для противника. Тому треба придумати цікавіший план і не використовувати дуже дорогі ракети на знищення мосту, який росіяни матимуть змогу відновити.

"Всі думають, що ракета – диво-зброя, але в ній не так багато вибухівки проти тої металевій конструкції, яку являє собою цей міст. Знести два-три прольоти? Так, через місяць відновлять. Так, всі будуть плескати в долоні та казати "як круто". А що далі?", - сказав генерал.

Кривонос переконаний, що набагато кращий та крутіший ефект для ЗСУ матиме знищення крекінгової установки якогось НПЗ, ніж пошкодження Керченського мосту.

"Популізм на війні непотрібний, треба практицизм. На війні теж треба рахувати гроші", - наголосив Кривонос.

Знищення Кримського мосту - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес заінтригував заявою про знищення Кримського моста. На його думку, Україна має можливості для завдання ударів по конструкції.

Не так давно і видання The New York Times розповіло про план атаки по Кримському мосту. Журналісти зазначали, що ATACMS повинні були вдарити по вразливих проміжках конструкції.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап каже, що росіяни розуміють, що Кримський міст може бути знищений в будь-який час. Він розповів, коли Україна може завдати вирішального удару.

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Хто такий Сергій Кривонос Сергій Григорович Кривонос (нар. 26 липня 1970, Кременчук, Полтавська область) – український політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019). Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), пише Вікіпедія.

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