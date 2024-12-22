Хакери видалили один з найзакритіших реєстрів в Україні: що відомо

У російських хакерів змінилась поведінка.

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Хакерська атака на реєстри / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Головні тези зі слів ексміністра:

РФ здійснила масштабну хакерську атаку на українські реєстри

Зокрема, росіяни вкрали інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану

У Мін’юсту багато копій, тому інформація буде відновлена

Країна-агресор Росія здійснила масштабну хакерську атаку на українські реєстри. Однак, у їхньому видаленні немає серйозної проблеми, адже існують резервні копії для відновлення. Про це заявив колишній міністр юстиції Денис Малюська у коментарі "Українській правді".

За його словами, абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі.

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"Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб. Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення", - наголосив він.

Ексміністр підкреслив, що раніше росіяни фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів.

Малюська також додав, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.

Атака на державні реєстри - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що кібератаку на українську інфраструктуру здійснили хакерські угруповання, пов'язані з Головним управлінням розвідки РФ.

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко заявив, що втрати даних під час масштабної кібератаки з боку російських хакерів, в результаті якої тимчасово вийшли з ладу держреєстри Мін'юсту, Дія та Резерв+, не відбулося. На відновлення знадобиться близько двох тижнів.

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Що таке Міністерство юстиції України? Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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