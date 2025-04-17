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Прилетить штраф на 140 тис. грн: кого з українців покарають за газові порушення

Альона Вороніна
17 квітня 2025, 12:17
224
Після перевірки частині українців можуть виписати штрафи за газові порушення.
Прилетить штраф на 140 тис. грн: кого з українців покарають за газові порушення
Кому з українців "прилелить" штраф на 140 тис. грн/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Кого з українців можуть оштрафувати за порушення у використанні газу
  • За яке газове порушення "світить" штраф у 140 тисяч гривень

Українці отримують штрафи на низку газових порушень. Якщо газовики під час перевірки знайдуть такі проблеми, то порушнику може загрожувати великий штраф, а також відключення газопостачання.

Видання ГазПравда розповіло, за які саме порушення можна отримати штраф. Зазначається, що аферою, за яку випишуть найбільший штраф, є врізка в трубопровід. Якщо газовики це виявлять, то на помешкання донарахують необліковані куби за 2 роки. Але якщо нинішні господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то донараховувати необліковані куби будуть з дня набуття такого права. За 2 роки порушникам можуть нарахувати штраф близько 140 тис. грн.

Ще одне порушення, за яке можуть нарахувати великий штраф – це несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу шляхом прихованих заходів. Такий штраф "світить", якщо споживач використовує різні хитрощі, щоб лічильник нарахував меншу кількість використаних кубів газу, наприклад, використовує магніти або пошкоджує пломби на приладі тощо. Якщо газовики виявлять таке порушення, то початок періоду, за який буде визначатися об’єм необлікованого газу, рахуватимуть з дня встановлення лічильника газу та/або пошкоджених пломб. Проте цей період може становити не більше, ніж 12 місяців. За таке порушення штраф може досягнути рівня близько 70 тис. грн.

Також можуть покарати тих українців, які досі не встановили газові лічильники, і при цьому встановили додаткові газові прилади, наприклад, ще одну газову плиту. Господарю такого приміщення, у якому проживають 4 людини, відсутнє гаряче водопостачання та є централізоване опалення, і в якому таємно встановили другу газову плиту, доведеться заплатити штраф у розмірі близько 7 тис. грн.

Крім цього, покарання у вигляді штрафу може бути накладене за:

  • Перевищення потужності приладів (якщо ви замінили газовий котел на потужніший чи встановили будь-які інші газові прилади, і в результаті чого перевищили діапазон обчислення лічильника газу),
  • Несанкціоноване відновлення споживання газу,
  • Збільшення опалювальної площі,
  • Несправний лічильник.

"У деяких випадках газопостачання одразу не припиняють, проте змінюють режим нарахування порушнику. Тобто об'єм спожитого газу рахують не за наявним лічильником або нормами споживання, а за так званими "штрафними" граничними об'ємами споживання. Це, зокрема, може статися, якщо свідомо не допускати представників Оператора ГРМ до лічильника чи помешкання", – зазначили у виданні.

Дивіться відео про те, за що та на скільки можуть оштрафувати споживачів газу:

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YouTube канал "ГазПравда" – це інформаційний ресурс, створений для поширення достовірної та актуальної інформації про ринок газу в Україні. Канал висвітлює теми, пов'язані з цінами на газ, споживанням, оплатою за газ, безпекою використання газових приладів та інші важливі питання, що стосуються природного газу та його постачання. "ГазПравда" також розвіює популярні міфи, відповідає на поширені запитання споживачів і надає корисні поради щодо ефективного використання газу.

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