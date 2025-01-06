Курська катастрофа для Путіна та переговори з РФ: головні новини України (дайджест)

Новини України 6 січня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 6 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Армія РФ просунулася біля шести населених пунктів на Донбасі - Deep State

Російська окупаційна армія просунулася біля шести населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 6 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Зазначається, що окупанти просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

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"Це дуже наївно": Зеленський не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припущення щодо бажання російського диктатора Володимира Путіна завершити війну "дуже наївні" та не мають під собою жодних підстав.

За словами глави держави, Україна не проти домагатися закінчення війни у форматі діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

ЗСУ прорвалися в трьох районах Курщини: в ISW розповіли про новий наступ

ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські сили провели кілька хвиль механізованих атак чисельністю до батальйону з використанням бронетехніки. Геолокаційні дані вказують на просування ЗСУ у полях на південь і південний захід від Бердіна, а також захисники увійшли у південну частину населеного пункту.

Війна в Україні може закінчитися за умови винищення ресурсу сторін, або обох, або однієї – країни-агресорки Росії чи України.

Для нас важливо, щоб ресурс винищився саме у Росії. Тому що якщо цей ресурс винищиться в Україні, українська державність перестане існувати разом з українською національною присутністю на цих землях. Це проста формула, і для цього не потрібен Дональд Трамп. Таку думку висловив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников, повідомляє OBOZ.UA.

РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА: скільки цілей збила ППО

У ніч на 6 січня РФ атакувала Україну ракетами, 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 79 ворожих дронів. Про це повідомили Повітряні сили України.

Позиції ЗСУ в Курській області вплинуть на перебіг переговорів з РФ - Блінкен

Позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Barron's.

За його словами, Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Однак, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".

Трамп може дистанціюватися від проблеми завершення війни в Україні – дипломат

Обраний президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо він побачить, що йому не вдається добитися швидкого завершення бойових дій.

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, пише Еспресо. Він зазначив, що на можливість такої поведінки Трампа вказує те, як він діяв у різних ситуаціях з іншими країнами.

Вибухи й кулеметні черги: в МАГАТЕ повідомили про загострення ситуації біля ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії чули гучні вибухи та кулеметні черги біля Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Зазначається, що жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції.

"Наслідки будуть і в Одесі": Андрющенко – про плями мазуту після аварії танкерів РФ

Біля Севастополя в тимчасово окупованому Росією Криму було виявлено плями мазуту розміром у кілька кілометрів.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" 6 січня із посиланням на дані супутникової зйомки. Зазначається, що на супутникових знімках, які були зроблені напередодні, в акваторії Чорного моря видно кілька витягнутих великих плям на захід від Севастополя, довжина цих плям становить від 3,5 до 9,5 км (з шириною до 1-1,5 км).

Стрімке просування вглиб РФ: ЗСУ здійснили ривок на Курщині - аналітик

У неділю, 5 січня, українські військові розпочали нову хвилю штурмів у Курській області країни-агресорки Росії. Це не на жарт схвилювало окупаційні війська РФ і, як з'ясувалося, не дарма.

OSINT-аналітик Def Mon у соцмережі X опублікував карту з просуванням ЗСУ вглиб Курщини, згідно з якою українським військовим за один день найімовірніше вдалося штурмувати противника на відстань у 2,7 кілометра.

РФ готувала теракт серед військових на Київщині: СБУ викрила групу агентів

Контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка готувала теракт серед військових на Київщині. Затримано чотирьох учасників злочинної групи. Про це повідомила Служба безпеки України.

Найбільша армія Європи: скільки людей служать у Силах оборони - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найбільшою в Європі. Наразі в Силах оборони України служать 980 тисяч осіб. Про це президент сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

За його словами, така кількість значно перевищує чисельність військ інших європейських країн.

Не вбереже і сто тисяч зарплати: ТЦК може мобілізувати заброньованих - нардеп

Заброньованих працівників підприємств тепер можуть мобілізувати. ТЦК отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Олександр Федієнко.

Пенсії стануть меншими: під обмеження підпадають 17,6 тисячі пенсіонерів

Найбільші спеціальні пенсії у 2025 років буду обмежено - нововведення стосуватимуться понад 17 тисяч пенсіонерів.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Окупанти розстріляли трьох військовополонених в потилицю: в Раді відреагували

Російські окупаційні війська, ймовірно, вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши трьох українських військовополонених поблизу Нескучного. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, 3 січня противник штурмував позиції 141-ї ОПБр на схід від точки 160.9.

Зазначається, що українські бійці здалися в полон, після чого їм зв'язали руки, вивели перед позицією та розстріляли пострілами в потилицю.

"Швидкого та легкого рішення не буде": Макрон - про завершення війни в Україні

Швидкого і легкого завершення війни в Україні не буде. Київ має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів, пише BFMTV.

Французький президент закликав Україну "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". За його словами, "тільки вони (українці - Главред) можуть їх вести", аби знайти шлях до завершення війни, спричиненої російським вторгненням у 2022 році.

Вибачення Лукашенко в перші дні війни: у Білорусі відреагували на заяву Зеленського

Президент Володимир Зеленський розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ просив вибачення за ракетні удари по Україні. В адміністрації Лукашенка пізніше заперечили цю заяву. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переконаний, що винними у авіакатастрофі, що трапилась 25 грудня, є представники РФ. Ба більше, він зажадав, щоб ті, на чиїх руках кров, були терміново покарані.

Свою гостру заяву очільник Азербайджану зробив на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній", передає азербайджанське державне інформагентство Azertag.

Росіяни оголосили про захоплення Курахового: в ЗСУ зробили різку заяву

У Кураховому вже кілька тижнів тривають запеклі міські бої, і значна частина міста залишається зруйнованою. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов для "Суспільне Донбас", коментуючи заяву російського Міністерства оборони про нібито повну окупацію населеного пункту.

Як морські дрони потопили гелікоптери РФ: в ГУР розкрили деталі зухвалої операції

У Чорному морі морські дрони Magura V5 успішно знищили два російські гелікоптери та пошкодили третій. Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Group 13 з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю ТСН розповів деталі історичної операції.

Розвідник зазначив, що під час операції завдання ховатися від авіації, як зазвичай, перед ними не стояло. Бійці ГУР цілеспрямовано вирушили полювати на повітряні цілі й "були сповнені натхнення для зустрічі з противником".

СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ - ЗМІ

За атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на своє джерело. За словами джерела, атака сталася 4 січня.

Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили ціль.

Завершення війни між Росією та Україною є надзвичайно бажаним, проте мир не може бути нав’язаний Москвою. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

У Росії неспокійно: відомо про пожежу на важливому заводі в Ростовській області

У понеділок, 6 січня, у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко у Telegram.

Коваленко написав, що в Каменську-Шахтинському помічено густий дим.

30 грудня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що зустрівся на території Білорусі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. У своєму інтерв’ю для телеканалу "Рада" він розповів про попередні домовленості з російською стороною щодо обмінів у 2025 році та підбив підсумки минулого року.

Лубінець зазначив, що комунікація з Тетяною Москальковою є непростою і відбувається далеко не легко.

Чорна мітка для Путіна: провал на Курщині може стати його кінцем - The Telegraph

Вже у 2025 році саме Курська область, ймовірно, стане початком кінця для російського диктатора Володимира Путіна.

Як пояснює видання The Telegraph, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, а ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, однак і просунутися вперед.

Видання нагадує, що Путін запевняв російську аудиторію, що поверне собі землі Росії в Курській області ще до Різдва. Однак, все виглядає так, що наступ ЗСУ - це один психологічний удар по його диктатурі.

Росіяни в істериці: в ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області

5 січня українські військові розпочали другу наступальну операцію в Курській області країни-агресорки Росії, що спричинило паніку в лавах противника. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

За його словами, окупанти одразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували надпотужну зброю, зокрема РЕБ, через який російські дрони навіть не змогли піднятися у повітря.

Після дев'яти років лідерства: Трюдо оголосив про свою відставку - деталі

У понеділок, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що іде з посади та з позиції лідера Ліберальної партії. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що Трюдо виконуватиме обов'язки прем'єра, доки його партія не обере наступного лідера на загальнонаціональному процесі.

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

Погода в Україні 7 січня буде прохолодною та місцями сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через хуртовини та відлигу можуть зійти снігові лавини.

"Тільки на одному напрямку": Зеленський розкрив втрати РФ на Курщині

6 січня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого заслухав окремі доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Генштабу Ігоря Боргілевича. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що минуло п'ять місяців від початку дій на Курщині, і Україна продовжує утримувати буферну зону на території Росії.

Чи можуть мобілізувати заброньованих працівників: в ТЦК та СП відповіли

Інформація про те, що ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників критично важливих підприємств не відповідає дійсності. Про це повідомила майор юстиції, помічник начальника центру з правової роботи, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко, пише Укрінформ.

За її словами, випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами документообігу.

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