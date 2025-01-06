Вибачення Лукашенко в перші дні війни: у Білорусі відреагували на заяву Зеленського

В Білорусі відреагували на заяву президента України і наголосили, що білоруський диктатор нібито не має за що приносити вибачення перед Зеленським.

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У Білорусі відреагували на заяву Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Зеленський заявив про вибачення білоруського диктатора Лукашенка за ракетні удари з Білорусі по Україні в перші дні війни

В Білорусі спростували слова президента України

Президент Володимир Зеленський розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ просив вибачення за ракетні удари по Україні. В адміністрації Лукашенка пізніше заперечили цю заяву. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

За словами Зеленського, у перші дні війни він мав телефонну розмову з Лукашенком.

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"Він вибачався. Він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав їх Путін. Це з його слів. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін", - нагадав розмову Зеленський.

Президент України підкреслив, що під час цієї розмови сказав білоруському лідеру, що той "такий самий убивця", як і російський диктатор Володимир Путін. Лукашенко натомість заявив, що "воювати з росіянами не можна". Він також запропонував Зеленському завдати удару у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу в Білорусі.

У свою чергу прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі для РБК зазначила, що телефонна розмова між президентами відбулася в перші дні війни завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка, Миколи, який мав особистий контакт Зеленського в телефоні.

"У чому була суть тієї розмови: наш Президент (білоруський диктатор Лукашенко - ред.) насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що і було зроблено: 3 раунди переговорів у Білорусі і потім Стамбул", - сказала Ейсмонт.

Водночас Ейсмонт стверджує, що Лукашенко нібито не приносив вибачень Зеленському. За її словами, білоруський диктатор не вважає, що має за щось вибачатися перед українським президентом.

Інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідману - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найбільшою в Європі, адже у лавах Сил оборони служать 980 тисяч осіб. Про це він розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, зазначивши, що ця чисельність значно перевищує армії інших європейських країн.

Щодо війни, Зеленський наголосив, що припущення про готовність російського диктатора Володимира Путіна завершити конфлікт є "дуже наївними" і не мають підґрунтя. Президент зауважив, що Україна готова до діалогу, але для цього необхідно перебувати в сильній позиції.

Також Зеленський повідомив, що втрати Північної Кореї у війні проти України становлять 3,8 тисячі загиблих і поранених.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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