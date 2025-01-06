Вибухи й кулеметні черги: в МАГАТЕ повідомили про загострення ситуації біля ЗАЕС

Гроссі закликав суворо дотримуватись п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ.

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Вибухи на ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

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Співробітники МАГАТЕ чули вибухи на ЗАЕС

Інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії чули гучні вибухи та кулеметні черги біля Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Зазначається, що жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції.

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За словами експертів місії МАГАТЕ, інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла за останню добу.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній небезпеці для її безпеки, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, і семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 30 листопада окупаційні війська країни-агресора Росії обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинилася на межі блекауту.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що з моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки.

Крім того, повний блекаут може відбутися у разі відключення останньої лінії на АЕС. Це тяжке порушення умов безпечної експлуатації і загрожує можливою аварією.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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