Вибухи й кулеметні черги: в МАГАТЕ повідомили про загострення ситуації біля ЗАЕС

Коротко:
- Співробітники МАГАТЕ чули вибухи на ЗАЕС
- Інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла
Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії чули гучні вибухи та кулеметні черги біля Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.
Зазначається, що жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції.
За словами експертів місії МАГАТЕ, інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла за останню добу.
"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній небезпеці для її безпеки, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, і семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Ситуація на ЗАЕС - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 30 листопада окупаційні війська країни-агресора Росії обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого вона опинилася на межі блекауту.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що з моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки.
Крім того, повний блекаут може відбутися у разі відключення останньої лінії на АЕС. Це тяжке порушення умов безпечної експлуатації і загрожує можливою аварією.
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Що таке МАГАТЕ?
Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.
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