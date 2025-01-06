'Швидкого та легкого рішення не буде': Макрон - про завершення війни в Україні

Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій" щодо територіальних питань.

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Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Макрона:

Швидкого завершення війни в Україні не буде

Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань

США повинні посадити РФ за стіл переговорів, а європейці мають забезпечити гарантії безпеки

Швидкого і легкого завершення війни в Україні не буде. Київ має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів, пише BFMTV.

Французький президент закликав Україну "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". За його словами, "тільки вони (українці - Главред) можуть їх вести", аби знайти шлях до завершення війни, спричиненої російським вторгненням у 2022 році.

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"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів", - заявив Макрон.

Натомість європейці, на його думку, мають "побудувати гарантії безпеки" для України. Макрон стверджує, що для Європи - це "буде першочерговим обов'язком".

Окрім цього, Макрон підкреслив, що в теперішніх умовах не слід очікувати "швидкого та легкого рішення" в Україні. Водночас президент Франції заявив, що капітуляція України не буде прийнятною ані для Європи, ані для США.

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", - зазначив він.

Макрон додав, що довіра до Заходу буде підірвана, якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від війни.

Завершення війни в Україні - прогнози

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що 2025 рік не буде вирішальним для України в військових діях та геополітиці. На його думку, війна може тривати ще три роки, а Україна зможе повернути кордони 1991 року лише до 2027 року.

Також політолог Володимир Фесенко стверджує, що лідер РФ Володимир Путін має кілька варіантів для завершення війни в Україні. Один з найбільш ймовірних сценаріїв — режим припинення вогню на основі перемир'я.

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо не зможе досягти швидкого завершення бойових дій. Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний і зазначив, що Трамп вже проявляв подібну поведінку в інших ситуаціях, наприклад, з Північною Кореєю та Китаєм.

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