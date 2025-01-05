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Переговори, відмова від територій, припинення війни: головне з інтерв'ю Зеленського

Ангеліна Підвисоцька
5 січня 2025, 22:16оновлено 5 січня, 23:50
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Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю Лексу Фрідману.
Зеленский
Зеленський дав тригодинне інтерв'ю Фрідману / Колаж: Главред, фото: ОП, Фрідман у соцмережі Х

Президент України Володимир Зеленський дав 3-годинне інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.

"Вперше – майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах. Розповів про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із Президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир", - сказав Зеленський.

США не запобігли війні в Україні

Володимир Зеленський заявив, що благав США залякати російського диктатора Володимира Путіна, аби той не розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. На випадок, якщо таке і відбудеться, Україну було необхідно посилити у військовому плані. Однак з боку США були лише балачки, каже Зеленський.

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"Не кажіть, що буде, якщо він перетне кордон і буде вбивати, ми введемо санкції. Це [нецензурно] (дурниця - ред.). Вибачте, реально",– підсумував глава держави.

Дивіться відео з інтерв'ю Володимира Зеленського:

интервью Зеленского
Зеленський дав тригодинне інтерв'ю Фрідману / фото: скріншот

"Володя, це не я"

Зеленський пригадав, як у перші дні повномасштабного вторгнення він говорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Той запевняв, що нібито не має відношення до ракетних ударів, які завдавали окупанти.

"І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова: "Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін", – згадав розмову Зеленський.

При цьому Зеленський назвав Лукашенка "таким самим убивцею". А той навіть запропонував Україні завдати удару по Мозирському НПЗ.

Корупція в Україні

Президент прокоментував заяви про те, що в Україні нібито процвітає корупція з використанням для цього грошей від міжнародних партнерів. Зеленський назвав ці заяви безпідставними та акцентував на тому, що вони шкодять Україні, підриваючи її авторитет.

Зеленський нагадав, що Україна отримує переважно зброю, а не гроші. Якщо випадки корупції відкривались, то порушників притягували до відповідальності.

"Там, де ми бачили ризики, били по руках всіх. І йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху є ті чи інші люди, чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось – били по руках, і будемо це робити ... Хоча я підкреслю, що на побутових рівнях це є, і ми ловимо цих людей, боремось з цим", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що якби в Україні перепродавали отриману від Заходу зброю, то у це точно втрутились би самі військові.

"Коли хтось каже, що Україна десь продавала зброю, Росія також підіймала цей меседж. Ми завжди казали, що наші військові самі вбили б цих людей без суду та слідства. Нам не вистачає зброї, а хтось може щось продавати", – наголосив президент.

Перший лідер, який прилетить в Україну літаком

Майбутній президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну літаком. Зеленський вважає, що це було б символічно.

"Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно", - заявив Зеленський.

Відмова від територій в обмін на вступ в НАТО

Україна може розглянути варіант вступу в НАТО в обмін на відмові від окупованих Росією територій. Однак це буде можливо лише у випадку дотримання певних умов:

1. Сили НАТО можуть діяти на підконтрольній Україні території.

2. Надання Україні пакета допомоги від ЄС та США.

3. Введення нових санкцій для недопущення на ринок російської енергетики.

"Я розумію почуття Трампа. В будь-якому разі, НАТО означає сильні гарантії безпеки для всіх людей. Друга частина - це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо ceasefire буде працювати, ніхто не буде використовувати зброю. Але вона повинна залишитись. Не так як це було раніше, при всій повазі до США та до адміністрації. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом. Я прошу санкцій зараз, зброї зараз і тоді побачимо, чи почнуть вони", - сказав Зеленський.

Припинення вогню

Україна не буде погоджуватись на припинення вогню без гарантій безпеки від партнерів. Все через те, що Росії не можна довіряти і вона це вже доводила неодноразово. Путін порушував "режим тиші" на Донбасі, після чого його армія вбила тисячі людей, серед яких і Маріуполь.

"І у мене до вас питання, а мільйони дітей, які там? І ми з вами зробили просто ceasefire (припинення вогню - ред.), не розуміючи, що буде далі. Не розуміючи, що буде з гарантіями безпеки для України. А що з тими мільйонами дітей, які там на окупованій території? Я що їм маю сказати? Що? Наплювати? Та ви всім там - до побачення. А ось ці десятки тисяч людей, які там закопані, ми їм це готові пробачити?", - запитав Зеленський.

Президент вважає, якщо Україна не матиме гарантій безпеки, то Путін прийде на нашу територію знову.

Переговори, відмова від територій, припинення війни: головне з інтерв'ю Зеленського
Зеленський дав тригодинне інтерв'ю Фрідману / фото: ОП

Переговори з Трампом і Путіним

Президент України наголошує на тому, що перші офіційні переговори з Дональдом Трампом можуть відбутися 25 січня, чи в інший день.

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна", - сказав Зеленський.

На думку президента, говорити з Путіним можна буде лише у тому випадку, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України. До того говорити з Росією нема сенсу.

"Навіть якщо він (Путін - ред.) з вами розмовлятиме, він по суті своїй — глуха людина. Ваші хлопці брали інтерв'ю. І він розповів їм ще про історію племені. Тобто російська людина у світі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект... А цей стоїть і розповідає про племена", — сказав президент України.

Коли будуть президентські вибори в Україні

Зеленський зазначив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення війни. В інакшому випадку це може загрожувати розколом, додав він.

"Одразу після закінчення війни через 90 днів можуть бути вибори, під час війни поки їх провести не можливо, це може спричинити розкол у нашому народі", - сказав Зеленський.

Він додав, що поки не знає, чи піде на другий термін.

"Це залежить від того, як закінчиться ця війна та від людей. Насамперед — від моєї родини", - додав він.

КНДР у війні проти України

Володимир Зеленський має дані про те, які втрати серед солдатів КНДР, що воюють за російського диктатора. Він стверджує, що нині вже відомо про 3800 військових убитими та пораненими з 12-ти тисяч. Водночас радіти поки зарано.

"Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", - сказав Зеленський.

Він додав, якщо Європа збере свою армію, то це вже буде тримільйонне військо. Однак такої мети поки немає.

"Немає такої мети всіх зібрати - ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим", - додав президент.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії інтерв'ю Зеленського
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