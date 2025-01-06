РФ готувала теракт серед військових на Київщині: СБУ викрила групу агентів

Росія хотіла підірвати українських військових руками 16-річного підлітка, розповіли в СБУ.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovila-terakt-sredi-voennyh-na-kievshchine-sbu-razoblachila-gruppu-agentov-10627982.html Посилання скопійоване

СБУ запобігла теракту серед військових на Київщині / Колаж: Главред, фото: СБУ

Головне:

РФ планувала теракт серед військових у Київській області

СБУ затримала чотирьох агентів РФ, серед яких - неповнолітній відео дня

Переодягнений у військового підліток мав підірвати вибухівку

Контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка готувала теракт серед військових на Київщині. Затримано чотирьох учасників злочинної групи. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідчих, російські агенти підготували вибуховий пристрій, який мали підірвати у тактичному рюкзаку на вході до будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. Саморобний вибуховий пристрій мав доставити на об'єкт 16-річний агент, переодягнений у військову форму українського зразка.

"Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", - розповіли в СБУ.

Контррозвідка завчасно викрила плани і провела комплекс заходів, щоб запобігти злочину. Неповнолітнього виконавця та трьох інших осіб, причетних до організації теракту, затримали.

Розслідування встановило, що російські спецслужби прагнули цим терактом дестабілізувати ситуацію в Україні та створити враження внутрішнього конфлікту в Силах оборони. У РФ планували, що "військовий" підірве інших нібито на знак протесту.

Що відомо про учасників групи

За даними СБУ, всі фігуранти діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ. Дві мешканки Вінницької області виготовили вибухівку за інструкцією, наданою росіянами, і сховали її.

Другий учасник мережі – 19-річний молодик. Він, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон. Далі 16-річний студент із Кіровоградщини отримав від окупантів координати схрону, де взяв вибухівку та форму.

"Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження", - розповіли у СБУ.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Наразі затримані перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракти, які планувала РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 14 грудня в центральному районі Дніпра стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина. Серед постраждалих — двоє поліцейських, які разом із іншими постраждалими були доставлені до лікарні.

Незабаром у Дніпрі "по гарячих слідах" затримали 37-річного місцевого мешканця, підозрюваного в теракті біля адмінбудівлі в центральному районі міста. За даними слідства, чоловік, ймовірно, діяв за вказівками російських спецслужб.

Крім того, СБУ спільно з Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який планувала російська воєнна розвідка. Було затримано двох агентів, завербованих спецслужбами РФ. За завданням кураторів вони мали виготовити вибухівку та підірвати її в багатолюдному місці столиці.

Читайте також:

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред