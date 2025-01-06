СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ - ЗМІ

Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

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СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ / колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ

Безпілотники пролетіли понад 900 км перед ударом

За атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на своє джерело. За словами джерела, атака сталася 4 січня.

відео дня

Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно уразили ціль.

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як один із дронів влучає в ємність з газовим конденсатом.

Через атаку одна з ємностей була сильно пошкоджена, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

У виданні зазначають, що, за словами експертів, на ремонт потрібно буде витратити не менше місяця, якщо є необхідні матеріали. Поки проводитиметься ремонт, це однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

Термінал Усть-Луга – це великий російський логістичний хаб у Балтійському морі. Через нього країна-агресорка Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".

Удар по порту в РФ/ скрін

Дивіться відео удару по порту в РФ:

Вибухи в РФ – останні новини

4 січня повідомлялося, що найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговельний порт вважається другим за величиною після Новоросійська. Варто додати, що морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії – після Новоросійська.

Також раніше Главред повідомляв, що вибухало кілька годин – безпілотники атакували військовий аеродром в РФ. Місцева влада замовчує інформацію про удар по важливому об'єкту та стверджує про ефективну роботу ППО РФ.

Нагадаємо, партизани підірвали залізницю РФ біля важливого військового складу. Сталась диверсія біля стратегічно важливих об'єктів для російської військової інфраструктури.

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