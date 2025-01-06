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"Це дуже наївно": Зеленський не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні

Анна Ярославська
6 січня 2025, 07:31
358
Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.
Зеленський, Путін
Зеленський висловився про те, чи можливі переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

  • Київ не проти завершення війни шляхом діалогу
  • Україна має бути в сильній позицій
  • Зеленський вважає, що Путін навряд чи хоче миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припущення щодо бажання російського диктатора Володимира Путіна завершити війну "дуже наївні" та не мають під собою жодних підстав.

За словами глави держави, Україна не проти домагатися закінчення війни у форматі діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

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"Ви пропонуєте розмовляти (з Росією - ред.), але, слухайте, потрібно бути в сильній позиції та не розмовляти, а закінчувати війну. Так, можна у форматі діалогу, хто проти? Але треба бути в сильній позиції, щоб він цього захотів", - сказав Зеленський під час інтерв'ю з Лексом Фрідманом.

"А ви думаєте, він (Путін, - ред.) хоче закінчити війну? Це дуже наївно, мені шкода", - додав Зеленський.

Він також згадав невдалі спроби досягти миру 2019 року під час зустрічі в Нормандському форматі разом із тодішніми лідерами Німеччини та Франції - Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном, а також Володимиром Путіним.

"Ми зробили перший крок - обміняли людей. Що стосується припинення вогню? Вони почали вбивати нас уже через місяць. Після цього я дзвонив йому ще 2-3 рази, він говорив, що розбереться, а люди з окупованих територій - росіяни і сепаратисти - продовжували стріляти і вбивати наших людей", - нагадав Зеленський.

Більш детально про те, що ще сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, читайте в матеріалі: Переговори, відмова від територій, припинення війни: головне з інтерв'ю Зеленського.

Переговори Росії та України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. За його словами, важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться лише тоді, коли в Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, бо Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

Інші новини:

Хто такий Лекс Фрідман

Лекс Фрідман - американський комп'ютерний учений та подкастер. Ім'я при народженні - Олексій Федотов. Народився 15 серпня 1983 року в Чкаловську, Таджицької РСР, пише Вікіпедія.

З 2018 року Фрідман веде подкаст Lex Fridman Podcast, де бере інтерв'ю у відомих діячів із різних галузей, таких як наука, технології, спорт і політика.

Його гостями на YouTube каналі були Ілон Маск, Дональд Трамп, Біньямін Нетаньягу, Хав'єр Мілей, Гвідо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Пітерсон, Віталій Бутерін, Олівер Стоун, Сем Олтмен, Ілля Суцкевер, Каньє Вест, Меттью Макконахі, Джо Роган та інші.

Загальна кількість переглядів відеоблогу Фрідмана на Youtube становить понад півмільярда. Подкаст Фрідмана включено до списку 17-ти технічних подкастів, рекомендованих експертами Forbes.

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