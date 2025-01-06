Пенсії стануть меншими: під обмеження підпадають 17,6 тисячі пенсіонерів

Обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями.

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В Україні обмежаться виплати певних категорій пенсій / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

В пенсійній системі накопичились дисбаланси

Мінсоцполітики обмежать найбільші пенсії

Найбільші спеціальні пенсії у 2025 років буду обмежено - нововведення стосуватимуться понад 17 тисяч пенсіонерів.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

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"Законом про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", - йдеться у повідомленні відомства.

Як пояснили в міністерстві, зараз система є несправедливою та непрозорою через дисбаланси, які накопичились в пенсійній системі.

Йдеться, зокрема, про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище.

Однак варто зважати, що до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року, обмеження не будуть застосовуватися.

"Обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями. Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти", - повідомили у міністерстві.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсіі, тим більший коефіціент буде застосовуватись:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;

до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким чином, диференціація розмірів пенсій залишається але, з урахуванням реалій воєнного часу, обмеженого фінансування і – головне – справедливості і пропорційності нарахування розмірів пенсій, в 2025 році будуть застосовуватися вищезгадані обмеження", - підкреслили у відомстві.

У Мінсоцполітики вказали, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії, а додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

Під цю категорію підпадають надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інші доплати до пенсії, встановлених законодавством.

Зазначається, що під дію норми підпаде близько 17,6 тисячі "спеціальних" пенсіонерів.

Згідно з постановою уряду від 3 січня, обмеження застосовуються до пенсій, призначених або перерахованих відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Як результат, спецпенсії обмежать державним службовцям, прокурорам, дипломатам, народним депутатам, митниками, членам уряду та іншим.

Останні новини про виплати пенсій в Україні

Нещодавно Главред з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля інформував, що в березні 2025 року проведуть індексацію пенсій. Вона буде спрямована на підтримку пенсіонерів.

Президент України Володимир Зеленський також пояснював, що буде з пенсіями в Україні у 2025 році. Він теж підтвердив, що у березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівні інфляції.

Також повідомлялось, що деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Зазначається, що це може статися згідно з рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

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Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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