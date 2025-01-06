Найбільша армія Європи: скільки людей служать у Силах оборони - Зеленський

Збільшення чисельності Сил оборони України стало можливим завдяки готовності людей захищати свою країну.

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Чисельність української армії / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви президента:

Українська армія є найбільшою в Європі

В Силах оборони України служать 980 тисяч осіб

Від підтримки партнерів залежить безпека не лише України, а й усього світу

Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найбільшою в Європі. Наразі в Силах оборони України служать 980 тисяч осіб. Про це президент сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

За його словами, така кількість значно перевищує чисельність військ інших європейських країн.

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Він зауважив, що Україна має найбільшу армію в Європі. Її чисельність складає 980 тисяч осіб. Для порівняння, французька армія, яка займає друге місце на континенті, налічує близько 200 тисяч військових.

"Європа зможе зібрати армію, яка складатиметься з 2–3 мільйонів? Ні. Європа не захоче це робити. І для чого? Ми ж не хочемо світову війну. Немає такої мети. Ми хочемо лише зупинити росіян", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що важлива підтримка України всіма країнами, адже від цього залежить безпека не лише України, а й усього світу.

"Збільшення чисельності Сил оборони України стало можливим завдяки готовності людей захищати свою країну, а також підтримці міжнародних партнерів", - підкреслив Зеленський.

Заяви президента України - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що благав США залякати російського диктатора Володимира Путіна, аби той не розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. На випадок, якщо таке і відбудеться, Україну було необхідно посилити у військовому плані. Однак з боку США були лише балачки.

Президент України також повідомив, що втрати Північної Кореї у війні з Україною становили 3,8 тисячі осіб убитими і пораненими.

Крім того, Зеленський заявив, що припущення щодо бажання російського диктатора Володимира Путіна завершити війну "дуже наївні" та не мають під собою жодних підстав.

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Хто такий Лекс Фрідман Лекс Фрідман - американський комп'ютерний учений та подкастер. Ім'я при народженні - Олексій Федотов. Народився 15 серпня 1983 року в Чкаловську, Таджицької РСР, пише Вікіпедія. З 2018 року Фрідман веде подкаст Lex Fridman Podcast, де бере інтерв'ю у відомих діячів із різних галузей, таких як наука, технології, спорт і політика. Його гостями на YouTube каналі були Ілон Маск, Дональд Трамп, Біньямін Нетаньягу, Хав'єр Мілей, Гвідо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Пітерсон, Віталій Бутерін, Олівер Стоун, Сем Олтмен, Ілля Суцкевер, Каньє Вест, Меттью Макконахі, Джо Роган та інші. Загальна кількість переглядів відеоблогу Фрідмана на Youtube становить понад півмільярда. Подкаст Фрідмана включено до списку 17-ти технічних подкастів, рекомендованих експертами Forbes.

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