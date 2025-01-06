Після дев'яти років лідерства: Трюдо оголосив про свою відставку - деталі

Джастін Трюдо виконуватиме обов'язки прем'єра, доки його партія не обере наступного лідера на загальнонаціональному процесі.

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Трюдо анонсував відставку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Трюдо йде з посади премʼєр-міністра Канади та з позиції лідера Ліберальної партії

Рішення Трюдо зумовлене тиском всередині партії

У понеділок, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що іде з посади та з позиції лідера Ліберальної партії. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що Трюдо виконуватиме обов'язки прем'єра, доки його партія не обере наступного лідера на загальнонаціональному процесі.

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"Учора ввечері я попросив президента Ліберальної партії розпочати цей процес. Ця країна заслуговує на справжній вибір на наступних виборах, і мені стало зрозуміло, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом на цих виборах", — сказав політик.

За даними джерел видання The Globe and Mail, рішення Трюдо зумовлене тиском всередині партії та падінням його підтримки в суспільстві.

Джастін Трюдо заявив, що він "боровся за цю країну" впродовж свого майже 10-річного лідерства.

"Щоранку, прокидаючись як прем'єр-міністр, я надихався стійкістю, щедрістю і рішучістю канадців", - додав він.

Оголошуючи про відставку, Джастін Трюдо зазначив, що не лише Канада, але й цілий світ нині переживає надзвичайно складні часи.

Серед своїх досягнень він згадав зміцнення середнього класу в країні, екологічну політику, а також ту підтримку і допомогу, яку Канада змогла надати Україні після нападу Росії.

Зазначимо, Джастін Трюдо очолив Ліберальну партію у 2013 році. Главою уряду Канади він був з 2015 року.

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Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський проводив телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який проінформував про відправку першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів. Глава уряду Канади засуджував російські удари по території України та запевняв, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Водночас Канада може передати Україні заборонену зброю для боротьби з російськими окупантами.

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Хто такий Джастін Трюдо? Жустен П'єр Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; нар. 25 грудня 1971, Оттава, Канада) — канадський політик, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, пише Вікіпедія. У березні 2022 році, після початку широкого вторгнення Росії до України, Російська Федерація заборонила в'їзд Трюдо до країни. 17 березня 2022 року уряд Трюдо ввів Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки, дозволивши українцям перебувати та працювати в Канаді до трьох років.

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