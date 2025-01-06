Росіяни в істериці: в ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області

Окупанти не очікували такої сили наступу зі сторони українських військ.

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ЗСУ максимально ефективно виконують задачі на Курщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лещенко:

Росіяни не розуміють логіку наступу ЗСУ

ЗСУ реалізовують усі можливі задачі у Курській області

Український плацдарм на Курщині почав збільшуватись в сторону великого міста

5 січня українські військові розпочали другу наступальну операцію в Курській області країни-агресорки Росії, що спричинило паніку в лавах противника. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

За його словами, окупанти одразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували надпотужну зброю, зокрема РЕБ, через який російські дрони навіть не змогли піднятися у повітря.

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Крім цього нібито українські розмінувальні машини просто йшли по полю без жодних перешкод, що дозволило ЗСУ пройти досить велику ділянку на території противника.

Пригнічує окупантів і те, що вони не розуміють, чи Курська область є для українських військових основним напрямком удару, чи це тільки відволікаючий маневр. Це допомагає Україні.

При цьому Лещенко зауважив, що говорити про збереження контролю над певною територією чи то Україною чи то Росією наразі не варто, адже ситуація на полі бою змінюється дуже швидко.

"Тому що ця територія контролюється перебуванням в певних точках українських військових, а не так, що вона суцільно контролюється нами", - пояснив він.

Представник ОП також привідкрив карти щодо мети нового наступу українських сил на Курщині. За його словами, території противника є ресурсом для майбутнього обміну з РФ тимчасово окупованих територій України.

"Звичайно, ця територія може збільшуватися в той чи інший напрямок. Зараз вона почала збільшуватися у напрямку міста Курська, який є для Путіна набагато більш болючим, тому що це регіональний центр", - підсумував Лещенко.

Операція ЗСУ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах.

Напередодні також Главред писав, що OSINT-аналітик Def Mon опублікував карту з просуванням ЗСУ вглиб Курщини, згідно з якою українським військовим за один день найімовірніше вдалося штурмувати противника на відстань у 2,7 кілометра.

Раніше в ЗСУ розповіли, що українським військовим на території Росії вдається сковувати 70-тисячне угруповання ворога, так ще й знищувати і агресорські війська, і техніку.

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Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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