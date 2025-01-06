Окупанти розстріляли трьох військовополонених в потилицю: в Раді відреагували

Ймовірний розстріл українських військовополонених стався 3 січня біля населеного пункту Нескучне Волноваського району на Донеччині, зазначили аналітики.

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Окупанти розстріляли в потилицю трьох військовополонених на Донеччині / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Війська РФ, ймовірно, стратили трьох українських військових, які здались в полон

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець негайно звернувся до міжнародних організацій

Російські окупаційні війська, ймовірно, вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши трьох українських військовополонених поблизу Нескучного. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, 3 січня противник штурмував позиції 141-ї ОПБр на схід від точки 160.9.

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Зазначається, що українські бійці здалися в полон, після чого їм зв'язали руки, вивели перед позицією та розстріляли пострілами в потилицю.

На цей імовірний воєнний злочин Росії відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

"Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. За інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю", - написав він.

Омбудсман наголошує, що, незважаючи на особливий захист військовополонених, передбачений Женевськими конвенціями, який забороняє їх катування, знущання та позбавлення життя, Росія відверто ігнорує міжнародні норми.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре негайно звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй.

"Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного права. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що останнім часом кількість таких злочинів з боку російських окупантів значно зросла.

22 грудня 110-та окрема механізована бригада оприлюднила відео, на якому видно, як російські військові розстріляли чотирьох українських солдатів, що здалися в полон. Злочин стався на Времівському напрямку. Пресофіцер 111-ї ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач підтвердив цю інформацію.

Також 28 листопада російські окупаційні війська стратили українських військовополонених поблизу населеного пункту Новодарівка в Запорізькій області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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