'Тільки на одному напрямку': Зеленський розкрив втрати РФ на Курщині

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові вже протягом п'яти місяців утримують буферну зону в Курській області на території РФ.

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Зеленський розкрив втрати військ РФ на Курщині / Колаж Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

РФ втратила на Курщині 38 тисяч військових, 15 тисяч - безповоротно

Курська операція дозволяє стримувати війська ФР від перекидання на інші напрямки

6 січня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого заслухав окремі доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Генштабу Ігоря Баргилевича. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що минуло п'ять місяців від початку дій на Курщині, і Україна продовжує утримувати буферну зону на території Росії.

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"Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з Північної Кореї", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що це дозволяє стримувати сили окупантів, не даючи їм можливості перекидати ресурси на інші напрямки, зокрема на Донеччину, Сумщину, Харківщину чи Запоріжжя.

"Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію. І дають більше безпеки і більше сили Україні", - резюмував глава держави.

Бої на Курщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Курський напрямок відіграє вирішальну роль у війні Росії проти України. Якщо російські окупанти не зможуть повернути контроль над цією територією до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, позиції Володимира Путіна значно ослабнуть. Полковник у відставці британської армії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що втрата Курщини завдала Кремлю серйозного удару.

Сили оборони України несподівано атакували позиції окупантів у Курській області на кількох напрямках, що викликало серйозну тривогу серед російських військ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як пише CNN, новий наступ України в Курській області може бути спрямований на покращення переговорних позицій у можливих перемовинах про припинення вогню.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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