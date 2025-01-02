'Знову і знову': лідерка партії Шольца назвала ціль переговорів з Путіним

Телефонні розмови між канцлером ФРН та диктатором Путіним потрібні, щоб розуміти, які кроки потрібні для закінчення війни, вважає Саскія Ескен.

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Лідерка партії Шольца назвала ціль телефонних переговорів з Путіним / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Шольц має продовжувати телефонні переговори з Путіним

Це потрібно щоб зрозуміти, які кроки потрібні для закінчення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продовжувати телефонні розмови з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Таку думку висловила лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен, повідомляє n-tv.

Ескен зазначила, що переговори з російсьим диктатором нібито можуть допомогти зрозуміти, які кроки потрібні для завершення повномасштабної війни в Україні.

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"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", – сказала Ескен.

Водночас вона вважає, що особиста зустріч між Шольцом і Путіним наразі не є необхідною. На її думку, "в умовах нинішніх відносин достатньо телефонного спілкування".

Переговори Шольца і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його телефонна розмова з Володимиром Путіним підтвердила незмінність позиції російського лідера щодо війни в Україні. За словами Шольца, дзвінок був важливим для того, щоб розвіяти будь-які ілюзії Путіна щодо можливої відмови Заходу від підтримки України.

Попри безрезультативність телефонної розмови з Путіним у листопаді, Шольц висловив намір знову поговорити з главою Кремля, зазначивши, що їхній діалог восени був неприємним.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація про можливу поїздку Шольца до Москви з мирною місією найближчими днями. У Берліні це спростовують. Журналіст Der Spiegel Костянтин фон Гаммерштайн, посилаючись на джерело в партії Християнсько-демократичний союз, повідомив, що представник Східного комітету німецької економіки з багаторічними зв’язками з Кремлем ще минулого тижня заявив про такі плани канцлера.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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