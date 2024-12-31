Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону чоловіками 18-25 років

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 31 грудня.

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Зміняться правила перетину кордону чоловіками 18-25 років / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ua.depositphotos.com

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Основні правила перетину кордону чоловіками

Які документи необхідно мати з собою

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 31 грудня, повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук у Telegram.

Передбачено, що в разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міністерства оборони, а також які до укладення такого контракту не проходили військової служби (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби під час виконання правил перетинання державного кордону України.

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Крім того, із собою необхідно мати: довідку, видану командиром військової частини (керівником районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони України, із зазначенням відомостей щодо укладення такого контракту; військово-облікового документа.

Мобілізація - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану і дозволив бронювати ще одну категорію українців. Так, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

Голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Однак, немає жодного закону, який залишається незмінним.

Водночас, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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