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У водія знайшли прапор ІДІЛ та зброю: Зеленський відреагував на теракт в США

Руслана Заклінська
1 січня 2025, 23:59
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ФБР знайшло прапор ІДІЛ, зброю та вибухові пристрої в автомобілі, слідчі розслідують можливі зв'язки водія з терористичними організаціями.
У водія знайшли прапор ІДІЛ та зброю: Зеленський відреагував на теракт в США
Зеленський засудив теракт у Новому Орлеані / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Зеленський засудив насильство та тероризм після наїзду на натовп у Новому Орлеані
  • Водій пікапа - 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар
  • Під час огляду автомобіля знайдено прапор ІДІЛ, зброю та вибухові пристрої

Україна підтримує американський народ і засуджує всі прояви насильства. Винних у наїзді на натовп людей під час святкування Нового року в Новому Орлеані мають притягнути до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у X (Twitter).

"Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень. Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності", - зазначив він.

відео дня

Президент наголосив, що насильство та тероризм не мають місця в нашому світі, і з ними неможливо миритися.

"Висловлюємо найщиріші співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим. Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", - додав Зеленський.

Що відомо про зловмисника

За даними CNN, водій пікапа, який навмисно врізався в натовп людей у Французькому кварталі Нового Орлеана, а потім відкрив вогонь по поліції, громадянин США 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар. Після аварії він загинув у перестрілці з поліцією. За словами двох американських чиновників, чоловік раніше служив в армії США.

Цей напад ФБР класифікувало як терористичний акт. Внаслідок наїзду автомобіля загинуло 10 осіб, ще 35 отримали поранення.

Під час огляду автомобіля, який став знаряддям злочину, слідчі виявили прапор терористичної організації ІДІЛ, зброю та вибухові пристрої. ФБР наразі проводить розслідування, щоб встановити можливі зв'язки Джаббара з терористичними групами.

"Триває розслідування, яке обмежує нашу здатність розповісти набагато більше, окрім того, щоб чітко сказати, що цей боягуз діяв не сам, і наші ресурси працюють на місці, перевертаючи кожен камінь", - заявив представник США Трой Картер Бріанні Кейлар.

Слідчі переглянули відео, на якому зафіксовані троє чоловіків і жінка, ймовірно, причетних до розміщення саморобних вибухових пристроїв у французькому кварталі Нового Орлеана. ФБР вважає, що напад був пов'язаний з ІДІЛ,що підтверджують знайдені записи.

Вантажівка, яку використали для нападу, була розміщена на сайті прокату автомобілів Turo, повідомив CNN власник автомобіля. За інформацією двох представників федеральних правоохоронних органів, пікап не належить підозрюваному.

Терористичні акти - останні новини

Нагадаємо, 1 січня в Новому Орлеані автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп під час святкування Нового року. В результаті наїзду 10 людей загинули. Після цього водій вийшов з автомобіля і відкрив вогонь.

Також 14 грудня у центрі Дніпра стався вибух. Загинула одна людина, а серед постраждалих було двоє поліцейських. Правоохоронці класифікували цю подію як теракт.

Як повідомляв Главред, незабаром поліцейські затримали підозрюваного в теракті біля адмінбудівлі. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. За даними поліції, чоловік, ймовірно, діяв за вказівками спецслужб РФ.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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