'Серйозний удар для Путіна': полковник Британії назвав вирішальний фактор у війні

Російський диктатор Путін може опинитись у невигідному становищі у разі, якщо не зможе повернути контроль над Курщиною, зазначив полковник Британії.

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Полковник Британії назвав вирішальний фактор у війні / Колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Якщо РФ не зможе звільнити Курщину до інавгурації Трампа, це стане проблемою для Кремля

Бої на Курщині є стратегічно важливими для України

Курський напрямок відіграє ключову роль у війні Росії проти України. Якщо окупанти не зможуть повернути контроль над Курщиною до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, позиції Владимира Путіна значно ослабнуть.

Полковник у відставці британської армії Геміш де Бреттон-Гордон у коментарі для "24 Каналу" підкреслив, що втрата Курщини стала серйозним ударом для Кремля. Він вважає, що Путін, який робив ставку на повернення Курська, тепер змушений відступати і шукати вихід зі складної ситуації.

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Одним із доказів цього є повне знищення українськими силами російської 810-ї бригади морської піхоти, яку росіяни були змушені передислокувати. Це створює прогалини в обороні, які ЗСУ можуть ефективно використати.

"Тому його нездатність звільнити цю область – це ще один серйозний удар по позиціях та владі Путіна. Якщо він не зможе повернути собі Курську область до моменту, коли президент США Трамп прийде до влади, він знову опиниться у невигідному становищі", – сказав полковник армії Великої Британії у відставці.

Українські військові чітко розуміють стратегічне значення Курського напрямку та суттєво посилили цей район. За останні дні та тижні їм вдалося досягти значних успіхів на цьому фронті.

"Отже, Курськ тут є ключовим. На цей момент українські військові перебувають на передовій у Курську. Немає жодних ознак, що це зміниться найближчим часом", – вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Бої на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня українські військові розпочали другу наступальну операцію в Курській області Росії, що викликало серйозну паніку серед окупантів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що російські війська одразу почали скаржитися на використання ЗСУ надпотужної зброї, зокрема систем РЕБ, які повністю паралізували роботу їхніх дронів.

Стратегічні деталі цієї операції залишаються відомими лише командуванню Сил оборони, але, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, її значення є надзвичайно важливим.

Того ж дня OSINT-аналітик Def Mon опублікував у соцмережі X карту, що демонструє просування ЗСУ вглиб Курської області. За один день українським силам, ймовірно, вдалося просунутися на 2,7 кілометра, що викликало ще більшу стурбованість серед російських військ.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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