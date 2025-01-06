Як морські дрони потопили гелікоптери РФ: в ГУР розкрили деталі зухвалої операції

Бійці ГУР цілеспрямовано вирушили полювати на повітряні цілі й "були сповнені натхнення для зустрічі з противником".

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ГУР відмінусували ворожі гелікоптери / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Ключові тези розвідника:

Бійці ГУР полювали на ворожі гелікоптери цілеспрямовано

Ціль РФ потрібно було знищити максимально швидко

Першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер

У Чорному морі морські дрони Magura V5 успішно знищили два російські гелікоптери та пошкодили третій. Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Group 13 з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю ТСН розповів деталі історичної операції.

Розвідник зазначив, що під час операції завдання ховатися від авіації, як зазвичай, перед ними не стояло. Бійці ГУР цілеспрямовано вирушили полювати на повітряні цілі й "були сповнені натхнення для зустрічі з противником".

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"Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас, ― це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали", – розповів він.

"Тринадцятий" зазначив, що необхідно було діяти якнайшвидше: виявлену ворожу ціль слід було оперативно знищити ракетою.

За його словами, гелікоптер — доволі маневрова ціль, тому, щойно він з’являвся в кадрі, в операторів було лише близько хвилини, щоб зайняти зручну позицію та виконати запуск.

Першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер: російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось, ― навіть відстрілював повітряні пастки, а потім упав у Чорне море.

"Уже потім після певного часу надійшло підтвердження про ураження другого. В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений", – підкреслив розвідник.

При цьому він додав, що подібні операції поки не мають аналогів у світі, і тактика застосування морських дронів-ЗРК пишеться буквально з нуля, але вже демонструє вражаючі результати.

"Це все зроблено в Україні. Борт несе дві ракети. Чи будемо ми збільшувати цю кількість? Можливо. Такі думки є", — резюмував боєць.

Дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Знищення російських гелікоптерів Мі-8 морськими дронами - останні новини

Як писав Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптера Мі-8. Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Згодом у розвідці уточнили, що оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповідав, що найімовірніше ракета, яка вразила російські гелікоптери, була з тепловою головкою самонаведення. За його словами, внаслідок удару "два ворожі екіпажі точно відмінусовані, це як мінімум".

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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