ЗСУ потужно вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині: подробиці

Удару було завдано, щоб послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення, наголосили в ЗСУ.

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ЗСУ потужно вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині/ колаж: Главред, фото: скрін

Коротко:

Українські військові вдарили командному пункту окупантів на Курщині

ЗСУ вжили заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення

Збройні сили України у четвер, 2 січня, завдали влучного потужного удару по командному пункту російських окупантів в Курській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, командний пункт російської армії, який був уражений, був розташований у населеному пункті Мар’їне.

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"2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора. Слава Україні!", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що у Курську область перекидають нові підрозділи КНДР – у ГУР розкрили подробиці. Підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу на Курському напрямку.

Також у ГУР раніше повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери. За попередньою інформацією, члени екіпажу ворожих бортів також ліквідовані.

Як повідомляв Главред, ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів – президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За словами президента України, наразі найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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