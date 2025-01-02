ЗСУ потужно вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині: подробиці

Коротко:
- Українські військові вдарили командному пункту окупантів на Курщині
- ЗСУ вжили заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення
Збройні сили України у четвер, 2 січня, завдали влучного потужного удару по командному пункту російських окупантів в Курській області.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, командний пункт російської армії, який був уражений, був розташований у населеному пункті Мар’їне.
"2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.
"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора. Слава Україні!", – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що у Курську область перекидають нові підрозділи КНДР – у ГУР розкрили подробиці. Підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу на Курському напрямку.
Також у ГУР раніше повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери. За попередньою інформацією, члени екіпажу ворожих бортів також ліквідовані.
Як повідомляв Главред, ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів – президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За словами президента України, наразі найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
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