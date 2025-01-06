У Росії неспокійно: відомо про пожежу на важливому заводі в Ростовській області

Коротко:
- Біля хімзаводу в Ростовській області здіймається дим
- Підприємство спеціалізується на виробництві пального до ракетних двигунів
У понеділок, 6 січня, у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко у Telegram.
Коваленко написав, що в Каменську-Шахтинському помічено густий дим.
Він уточнив, що там, де здіймається дим, локаційно розташоване хімічне підприємство. Зокрема, воно спеціалізується на виробництві пального до таких ракетних двигунів як: "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Іскандер".
"Також є військові склади або ж сховища, які дотичні до підприємства і схоже, що диміти можуть саме вони.", - написав голова ЦПД.
Вибухи у РФ – останні новини
Як писав Главред, 4 січня найбільший морський торгівельний порт РФ атакували дрони. Цей порт вважається другим за величиною після Новоросійська. Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. А місцева влада вже відзвітувала про 4 збиті БПЛА і заявила, що постраждалих і пошкоджень немає.
5 січня у Ростовській та Бєлгородській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Зокрема, під ударом безпілотників опинився Таганрог. За словами тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Юрія Слюсаря, з опівночі сили ППО збили 37 безпілотників над Ростовською областю. Він стверджує, що внаслідок падіння уламків пошкоджено лише майно у мешканців Таганрога і Неклиновського району, а постраждалих взагалі немає.
Крім того, наприкінці грудня 2024 року дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор", адже над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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