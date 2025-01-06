"Проста формула": війна в Україні закінчиться за однієї умови – Портников

Є проста формула завершення війни в Україні, і для цього не потрібен Дональд Трамп.

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Війна в Україні закінчиться за однієї умови, зазначив Портников/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

Основні тези Портникова:

Зараз немає ніяких передумов для того, щоб ситуація з війною в Україні змінилася

Ця війна закінчиться за умови винищення ресурсу сторін, або обох, або однієї – РФ чи України

Війна в Україні може закінчитися за умови винищення ресурсу сторін, або обох, або однієї – країни-агресорки Росії чи України.

Для нас важливо, щоб ресурс винищився саме у Росії. Тому що якщо цей ресурс винищиться в Україні, українська державність перестане існувати разом з українською національною присутністю на цих землях. Це проста формула, і для цього не потрібен Дональд Трамп. Таку думку висловив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников, повідомляє OBOZ.UA.

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Він зазначив, що зараз не видно передумов, які могли б призвести до того, щоб у війні в Україні відбулися якісь зміни.

Портников наголосив, що не варто покладати великі надії на те, що обраний президент США Дональд Трамп зможе вплинути на завершення війни. Аналітик зазначив, що президент США – це інституція, а не людина. На цю інституцію обирають конкретну людину, проте у неї є певні можливості для реагування на виклики. І вони не змінюються відповідно до того, які сили контролюють, республіканці чи демократи, Білий дім і Конгрес, і яка людина перебуває в Овальному кабінеті.

"Тобто якщо санкції США проти РФ діють так, що знищують економіку Росії і примушують Путіна думати про закінчення війни, вони діють і за Байдена, і за Трампа. Якщо ці санкції не діють, вони не діють ані за Байдена, ані за Трампа. Якщо РФ може продовжувати війну і продовжувати переводити економіку на військові рейки заради посилення можливостей ВПК, вона це може робити і за Байдена, і за Трампа", – сказав Портников.

За словами Портникова, у президента США все-таки є інструменти які примусили б Росію змінити свою думку щодо продовження російсько-української війни. Але це не фантастичні інструменти, які мають реалізовуватися у вигляді телефона, за допомогою якого Дональд Трамп збирається зв’язуватися з Володимиром Путіним чи Володимиром Зеленським.

Залежно від рішень Трампа, війна може завершитися на користь України або на користь РФ.

"Скажімо, президент Трамп говорить, що він не збирається допомагати Україні, він припиняє військову та фінансову допомогу, щоб не конфліктувати з РФ. Те, що територія України стане територією РФ, його не обходить, бо в нього є інші виклики в площині безпеки. Це один інструмент впливу на Путіна, який дозволяє закінчити війну просто шляхом демонтажу української державності. Другий інструмент – президент Трамп говорить, що він надає Україні зброю нової якості, "Томагавки", більшу кількість літаків F-16, дозволяє американським пілотам сідати за штурвал цих літаків, погоджується створити на території України американські бази із застосуванням ядерної зброї, що має відлякати Росію. І в такий спосіб примушує Путіна, якщо він цього дійсно злякається, у чому я не зовсім впевнений, до якихось перемовин щодо замороження конфлікту, принаймні на лінії зіткнення між російськими та українськими військами", – сказав аналітик.

Війна в Україні – останні новини

У Deep State армія РФ просунулася біля шести населених пунктів на Донбасі. Окупанти просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ прорвалися в трьох районах Курщини – в ISW розповіли про новий наступ. Російські воєнкори стурбовані активністю ЗСУ в Курській області, пише ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

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Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

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