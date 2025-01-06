'Одна умова': у Шольца зробили заяву про закінчення війни і назвали роль РФ

Російський диктатор Володимир Путін провалив стратегічні цілі початку повномасштабної війни в Україні, зазначив речник німецького уряду.

https://glavred.net/ukraine/odno-uslovie-u-sholca-sdelali-zayavlenie-ob-okonchanii-voyny-i-nazvali-rol-rf-10628081.html Посилання скопійоване

У Шольца зробили заяву про закінчення війни і назвали роль РФ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента України

Коротко:

У Шольца висловили сподівання на мир в Україні вже в 2025 році

Мир в Україні не має бути нав'язаним російською стороною

Завершення війни між Росією та Україною є надзвичайно бажаним, проте мир не може бути нав’язаний Москвою. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"На запитання, чи буде в цьому році досягнутий мир, моя відповідь була би: треба на це сподіватися. Але це має бути мир, передумовою якою має бути сильна Україна. Не йдеться про продиктований мир", - заявив Гебештрайт. відео дня

Він нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у незмінній підтримці України та активно координує дії з майбутнім президентом США щодо допомоги Києву. За словами Гебештрайта, важливо, щоб Україна перебувала у позиції сили.

Речник також звернув увагу на те, що навіть останніми днями продовжуються бомбардування цивільного населення України та руйнування її енергетичної інфраструктури.

"Війна триває, як і попередні майже три роки, безжальна, і всі вимагають від Росії негайно зупинити цю війну", - сказав він.

Гебештрайт наголосив, що всі стратегічні цілі, які Путін ставив на початку війни, зокрема ослаблення НАТО, встановлення маріонеткового режиму в Києві та недопущення євроінтеграції України, зазнали невдачі. Водночас українці щодня платять за це високу ціну.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав припущення про готовність російського диктатора Володимира Путіна завершити війну "дуже наївними" і такими, що не мають жодних підстав. Глава держави зазначив, що Україна відкрита до мирних переговорів, але для цього необхідно зайняти сильну позицію.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан озвучив свій прогноз на 2025 рік щодо війни в Україні. За його словами, переговори між Москвою та Києвом можуть розпочатися навіть завтра, але це не призведе до негайного припинення бойових дій. Гостра фаза конфлікту триватиме, доки обидві армії не досягнуть своїх стратегічних цілей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи ситуацію, заявив, що позиція українських сил у Курську, на території Росії, відіграє ключову роль у перспективах можливих переговорів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред