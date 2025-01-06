Позиції ЗСУ в Курській області вплинуть на перебіг переговорів з РФ - Блінкен

Ключові тези:
- Росії не вигідна окупація своїх територій
- Позиція України в Курську вплине на перебіг перемовин
- РФ не відмовиться від своїх імперських амбіцій
Позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Barron's.
За його словами, Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Однак, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".
"Їхня (українська – ред.) позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в найближчий рік", – сказав Блінкен.
Він також додав, що адміністрація Джо Байдена продовжує надавати Києву масштабну безпекову допомогу, щоб підтримати його в протистоянні російській агресії.
Крім того, держсекретар США додав, що навіть у разі припинення вогню Росія, під керівництвом Володимира Путіна, не відмовиться від своїх імперських амбіцій.
Американські посадовці і раніше, і зараз вважають, що лінія фронту в Україні суттєво не зміниться. Однак минулого року Україна неочікувано досягла не абиякого успіху у Курській області.
Бої в Курській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські окупанти пішли в наступ у Курській області в напрямку кордону з Сумською областю. Ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердликове та Леонідівку.
Водночас, CNN пише, що Україна могла почати новий наступ у Курській області з метою поліпшення своєї позиції на ймовірних переговорах про припинення вогню.
Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.
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Хто такий Ентоні Блінкен?
Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.
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