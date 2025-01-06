Позиції ЗСУ в Курській області вплинуть на перебіг переговорів з РФ - Блінкен

Адміністрація Джо Байдена продовжує надавати Києву масштабну безпекову допомогу.

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Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap.live

Ключові тези:

Росії не вигідна окупація своїх територій

Позиція України в Курську вплине на перебіг перемовин

РФ не відмовиться від своїх імперських амбіцій

Позиція українських сил у Курську, на території Росії, є критичною для будь-яких потенційних переговорів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Barron's.

За його словами, Росії не вигідна окупація своїх територій, хоча вона і не планує підписувати остаточний мирний договір. Однак, позиція України в Курську "вплине на перебіг майбутніх перемовин".

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"Їхня (українська – ред.) позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в найближчий рік", – сказав Блінкен.

Він також додав, що адміністрація Джо Байдена продовжує надавати Києву масштабну безпекову допомогу, щоб підтримати його в протистоянні російській агресії.

Крім того, держсекретар США додав, що навіть у разі припинення вогню Росія, під керівництвом Володимира Путіна, не відмовиться від своїх імперських амбіцій.

Американські посадовці і раніше, і зараз вважають, що лінія фронту в Україні суттєво не зміниться. Однак минулого року Україна неочікувано досягла не абиякого успіху у Курській області.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські окупанти пішли в наступ у Курській області в напрямку кордону з Сумською областю. Ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердликове та Леонідівку.

Водночас, CNN пише, що Україна могла почати новий наступ у Курській області з метою поліпшення своєї позиції на ймовірних переговорах про припинення вогню.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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