Трамп може дистанціюватися від проблеми завершення війни в Україні – дипломат

Він хоче швидкого завершення війни в Україні. Якщо йому не вдасться цього добитися, то він може просто дистанціюватися від ситуації.

https://glavred.net/ukraine/tramp-mozhet-distancirovatsya-ot-problemy-zaversheniya-voyny-v-ukraine-diplomat-10627934.html Посилання скопійоване

Трамп може дистанціюватися від проблеми завершення війни в Україні, зазначає дипломат/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Основні тези Безсмертного:

Трамп може дистанціюватися від проблеми завершення війни в Україні

Він може піти на такий крок, якщо йому не вдасться вирішити цю ситуацію швидко

Обраний президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо він побачить, що йому не вдається добитися швидкого завершення бойових дій.

відео дня

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, пише Еспресо. Він зазначив, що на можливість такої поведінки Трампа вказує те, як він діяв у різних ситуаціях з іншими країнами.

"Єдине, чого я найбільше остерігаюся, аналізуючи, які кроки робив Дональд Трамп в складних ситуаціях із Північною Кореєю, Китаєм, коли з першого підскоку він не може нічого вирішити, тоді дистанціюється від ситуації", – сказав Безсмертний.

Дипломат зазначив, що подібні дії від Трампа вже можна побачити на інших прикладах.

"І це вже зараз починає давати взнаки про себе, коли Трамп починає давати наряди: "От, хай там із Кім Чен Ином зустрічається Реджеп Таїп Ердоган. Хай із філіппінським президентом зустрічається китайське керівництво". Тобто він усувається, починає роздавати наряди", – зазначив дипломат.

Війна в Україні – останні новини

У Deep State армія РФ просунулася біля шести населених пунктів на Донбасі. Окупанти просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ прорвалися в трьох районах Курщини – в ISW розповіли про новий наступ. Російські воєнкори стурбовані активністю ЗСУ в Курській області, пише ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред