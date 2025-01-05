Українська контратака в Курській області: у CNN дізналися ймовірну мету ЗСУ

Для прориву ЗСУ накрили район потужними системами радіоелектронної боротьби.

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ЗСУ почали нову операцію в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

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Україна почала контратаку в Курській області

ЗСУ почали рух, щоб зупинити наступ РФ

Україна могла почати новий наступ у Курській області з метою поліпшення своєї позиції на ймовірних переговорах про припинення вогню.

"Україна почала контратаку на півдні Росії в районі Курська, попередивши, що Росія "отримує по заслугах", - пише CNN.

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Зазначається, що за офіційною інформацією РФ, нібито українські військовослужбовці почали рух, щоб зупинити російський наступ у Курській області.

"Для прориву ЗСУ накрили район потужними системами радіоелектронної боротьби, ускладнюючи роботу наших БПЛА [безпілотників]. Тривають бої із застосуванням стрілецької зброї, по противнику активно працює наша артилерія і танки", - цитуються повідомлення російських військових пропагандистів.

Також уточнюється, що в новому наступі Україна використовує трали для розмінування, танки та іншу бронетехніку, яким сприяє морозна погода. Їм протидіють, зокрема, російські бомбардувальники.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони наступають на Курщині. Головком ЗСУ Олександр Сирський неспроста напередодні побував у Курській області, вважає Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, раніше в російських Telegram-каналах пішла хвиля заяв про нібито початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Вони писали, що українські війська наступають у напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Нагадаємо, війська РФ у Курській області були атаковані одразу на кількох напрямках, пізніше сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що окупанти не очікували такого різкого сплеску атак. Також про "хороші новини" з Курщини повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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