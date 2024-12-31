'Є системні рішення для захисту від бомб': Зеленський розповів результати ставки

В України вже є системні рішення для протидії російським ракетам та бомбам, ключовим є саме українське виробництво, зазначив Зеленський.

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Зеленський провів засідання технологічної ставки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Зеленський провів друге засідання технологічної ставки

Є системні рішення для захисту від російських ракет та авіабомб

Президент України Володимир Зеленський провів друге засідання технологічної ставки. Про деталі засідання він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент Зеленський зазначив, що це вже друга зустріч у такому форматі. До участі долучилися урядовці, керівники державних інституцій, військове командування, а також виробники. Присутніми були очільники та генеральні конструктори як державних, так і приватних оборонних підприємств.

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Зазначається, що перша Технологічна Ставка була присвячена темі протиповітряної оборони.

Зеленський повідомив, що цього разу заслухали звіти про виконання перших рішень, зокрема, про те, як посилити спроможності систем захисту неба та розширити відповідні виробничі потужності в Україні.

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що ключовим є саме українське виробництво – наша внутрішня промислова міць.

Зеленський додав, що вона не лише підсилює оборону під час війни, але й стане основою для зростання українського експорту в майбутньому. Українська зброя та наш унікальний досвід захисту держави неодмінно допоможуть міжнародним партнерам.

Удари по Україні - останні новини за темою

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Вранці 31 грудня Росія завдала ударів по Україні дронами та ракетами. Станом на 08:10 Повітряні Сили України попередили про можливість застосування балістичного озброєння по всій території країни та зафіксували рух ударних безпілотників.

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