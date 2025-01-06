"Наслідки будуть і в Одесі": Андрющенко – про плями мазуту після аварії танкерів РФ

Наслідки забруднення після аварії російських танкерів зачеплять навіть Одесу, а найгірша ситуація буде в Азовському морі.

https://glavred.net/ukraine/posledstviya-budut-i-v-odesse-andryushchenko-o-pyatnah-mazuta-posle-avarii-tankerov-rf-10627970.html Посилання скопійоване

Андрющенко зазначив, що наслідки аварії російських танкерів будуть і в Одесі/ колаж: Главред, фото: скрін, Вікіпедія

Коротко:

Біля Севастополя виявили плями мазуту розмірами у кілька кілометрів

Якщо мазут потрапить в Азовське море, наслідки будуть катастрофічними, каже Андрющенко

Також, за його словами, плями мазуту можуть досягнути навіть Одеси

Біля Севастополя в тимчасово окупованому Росією Криму було виявлено плями мазуту розміром у кілька кілометрів.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" 6 січня із посиланням на дані супутникової зйомки. Зазначається, що на супутникових знімках, які були зроблені напередодні, в акваторії Чорного моря видно кілька витягнутих великих плям на захід від Севастополя, довжина цих плям становить від 3,5 до 9,5 км (з шириною до 1-1,5 км).

відео дня

"Також уздовж усього південно-західного і західного узбережжя Севастополя – від мису Фіолент до мису Херсонес і далі до селища Кача – видно суцільну ділянку води, яка має щільність, що відрізняється від звичайної (на фото відмічено знаком запитання), але стверджувати, що це мазутне забруднення, неможливо без спостережень із берега", – зазначається у повідомленні.

Пізніше "Кримський вітер" опублікував фото плям мазуту й останків птахів у мазуті на пляжі Царський біля мису Фіолент поблизу Севастополя. Потім стало відомо, що море в Балаклавській бухті біля набережної імені Назукіна вкрите суцільною плівкою.

Найгірші наслідки будуть в Азовському морі

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що наслідки потрапляння мазуту в акваторію Азовського моря будуть катастрофічними, тому що його флора і фауна не витримають такого забруднення. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Якщо дивитися на Анапу після забруднення мазутом і те, що там відбувається з екологічною катастрофою, це є дуже показовим для Росії. Нам не варто дивуватися тому, що росіяни творять на нашій землі, бо на своїй роблять те саме. Навіть сьогодні був великий скандал, що мер цієї Анапи вимагав звіту від санепідемстанції, яка прозвітувала про відсутність мазутних плям в районі пляжів. На що мер заперечив, бо пляма 3 х 4 км як була, так і залишається. І це насправді жах", – прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Також Андрющенко зазначив, що наслідки можуть добратися навіть до Одеси.

"Якщо в Севастополі вже є мазут, то треба чекати, що це свого часу побачимо і в Одесі. А найгірше – Азовське море, тому що забруднення точно потрапить в його акваторію, а там наслідки будуть катастрофічні. В Азовському морі інша глибина, інша флора та фауна, які не витримають цього. Крім того, там нема кому збирати та протидіяти розповсюдженню мазутних плям. Тому, на жаль, нас ще чекають подібні картини та звіти з території Азовського моря, особливо з української частини Приазовщини, бо всі природні заповідники розташовані на нашій стороні. На жаль, екологічні наслідки нас ще очікують", – підсумував Андрющенко.

Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці – що відомо

15 грудня два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці. У Керченській протоці недалеко від берега окупованого Росією Криму тонуло російське судно "Волгонефть-212", яке перевозило 4,3 т мазуту і на борту якого було 13 осіб екіпажу. Повідомлялося, що танкер навпіл розкололи хвилі.

Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" почав тонути ще один – "Волгонефть-239". У нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Він також перевозив понад чотири тонни мазуту. На його борту було 14 осіб.

Пізніше експерт озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі. Експерт вказує, що судна можуть переміщуватися лише у прибережних водах.

Як повідомляв Главред, у ВМС назвали справжню причину катастрофи танкерів РФ біля Керчі. Танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред