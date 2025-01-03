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РФ готує плацдарми для наступу: експерт попередив про небезпеку для області

Маріна Фурман
3 січня 2025, 19:43
432
Армія РФ може створити цілих три плацдарми для майбутнього наступу.
ВСУ, армия РФ
РФ спробує створити плацдарми для наступу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Основне:

  • РФ прагне захопити Донецьку область
  • Окупанти намагаються створити плацдарми для наступу

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів, тому будуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області. Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

За його словами, армія РФ буде намагатися сформувати плацдарм для майбутнього наступу.

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"Ворог діє в рамках свого стратегічного задуму, і, як на мене, він очевидний. Ворог буде намагатись на Лиманському напрямку сформувати один з наступальних плацдармів, з якого в перспективі під час весняно-літньої наступальній кампанії буде (намагатися) рушити у бік Слов’янсько-Краматорської міської агломерації", — повідомив Селезньов.

Він зазначив, що існує щонайменше три потенційні плацдарми, з яких ворог може спробувати захопити всю територію Донецької області.

"Перший — це Лиманський напрямок, другий — напрямок від Часового Яра, і третій напрямок — десь за районом Покровська та Торецька, тобто з південного сходу", - розповів військовий експерт.

РФ готує плацдарми для наступу: експерт попередив про небезпеку для області
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно капітан Нацгвардії Віталій Литвин заявив, що росіяни намагаються обійти Покровськ з напрямків Піщаного та Миколаївки, ворог покращив там своє тактичне становище. Покровськ є стратегічно важливим для окупантів. РФ хоче захопити місто, щоб використовувати його як плацдарм для подальшого просування в напрямку Костянтинівки.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповідав, що Росія і в 2025 році продовжить спроби просування на східному фронті, і жодні можливі контакти чи домовленості не зупинять бойові дії.

Як писав Главред, у Часовому Яру на Донеччині ситуація з інтенсивністю боїв залишається стабільною. За словами майора та речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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