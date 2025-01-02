Тривають бої за залишки приватного сектору: що зараз відбувається біля Курахівської ТЕС

Сухі Яли на північному боці українські воїни поки що контролюють.

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Курахівська ТЕС - ключовий опорник Сил оборони / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap

Коротко:

Окупанти намагаються зайти на Курахівську ТЕС силами ДРГ

Сухі Яли - під контролем ЗСУ

Військовий кореспондент Богдан Мірошников розповів про ситуацію в Кураховому Донецької області. За його словами, тривають бої за залишки приватного сектора біля Курахівської ТЕС.

"На саму ТЕС окупанти ходять силами ДРГ, намагаються намацати слабкі місця. Але слабких місць там не повинно бути, тому що це ключовий опорник наших сил у місті", - написав Мірошников у Telegram.

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"Із чим виникають проблеми - це люди і логістика. Самі розумієте, полями проводити евакуацію, доставляти БК і продукти - не дуже приємно. Тому захоплення перших будівель ТЕС і початок боїв за ключовий опорник Курахового - питання часу. Район Дачного з півночі, півдня й одразу - без змін! Хлопці стримують ворога", - додав військовий оглядач.

Мірошников зазначив, що Сухі Яли на північному боці українські воїни поки що контролюють теж.

Курахове та Сухі Яли на карті / deepstatemap

Зазначимо, за даними Генштабу, станом на вечір 1 січня ворог інтенсивно атакував на Курахівському напрямку.

На момент публікації зведення налічувалося 18 бойових зіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

​Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Кураховому - останні новини

За даними Deep State, ЗС Росії зайняли практично все Курахове, за винятком невеликих ділянок на західній та південній околицях міста.

Як повідомляв Главред, 27 грудня аналітики ISW повідомили, що російським військам може бути складно швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси N15 Курахове-Покровське. Якщо Сили оборони України вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, тоді росіяни не зможуть обійти українські позиції на ТЕС біля Дачного або Улаклова з флангу.

Аналітики також зазначили, що російські військові блогери стверджують, що ЗСУ зберігають присутність у районі Курахівської ТЕС на захід від населеного пункту вздовж траси N15.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ втратили позиції під Кураховим. Військові повідомили, що на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. Зазначається, що в міській забудові Курахового, в районах Далекого, Дачного та Успенівки перебувають штурмові групи РФ.

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Хто такий Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

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