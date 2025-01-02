У Курській області розгромили росіян потужним ударом: у ЦПД розкрили деталі

Головне із матеріалу:
- В окупантів великі втрати після удару по Курській області
- Які наслідки обстрілу
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.
"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він у своєму Telegram-каналі.відео дня
Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що під обстріл потрапило село Іванівське Рильського району. Чи є постраждалі під час обстрілу, поки невідомо.
Дивіться відео про те, як у Курській області стався вибух:
В адміністрації Рильського району повідомили, що голова району Андрій Бєлоусов поїхав в Іванівське, а коментувати ситуацію телефоном чиновники відмовилися.
Крім будинку культури, як повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн, постраждали школа-інтернат, пошта, торговельний центр і житловий будинок - там вибило вікна і пошкодило осколками стіни.
Вибухи у Росії - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи. Місцеві жителі міста та розташованого за 12 км від нього Сєвероморська напередодні скаржилися про звуки вибухів. Судячи з кадрів, подія могла статися на одному із військових об'єктів.
Пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА. За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань.
У ГУР розкрили деталі гучного вибуху під Москвою, що стався 27 грудня. За даними ГУР, країна-агресорка Росія використовувала цей поїзд для логістичного забезпечення окупаційної армії. Після вибуху масштаб завданих ворогу збитків все ще встановлюється.
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