У Курській області розгромили росіян потужним ударом: у ЦПД розкрили деталі

Під обстріл потрапило село Іванівське Рильського району, де розгромили окупантів.

https://glavred.net/world/u-kurskiy-oblasti-rozgromili-rosiyan-potuzhnim-udarom-u-cpd-rozkrili-detali-10627106.html Посилання скопійоване

У Курській області стався потужний удар по окупантам / колаж: Главред, скріншоти: відео

Головне із матеріалу:

В окупантів великі втрати після удару по Курській області

Які наслідки обстрілу

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він у своєму Telegram-каналі. відео дня

Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що під обстріл потрапило село Іванівське Рильського району. Чи є постраждалі під час обстрілу, поки невідомо.

У Курській області стався прильот по росіянам / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як у Курській області стався вибух:

В адміністрації Рильського району повідомили, що голова району Андрій Бєлоусов поїхав в Іванівське, а коментувати ситуацію телефоном чиновники відмовилися.

Крім будинку культури, як повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн, постраждали школа-інтернат, пошта, торговельний центр і житловий будинок - там вибило вікна і пошкодило осколками стіни.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи. Місцеві жителі міста та розташованого за 12 км від нього Сєвероморська напередодні скаржилися про звуки вибухів. Судячи з кадрів, подія могла статися на одному із військових об'єктів.

Пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА. За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань.

У ГУР розкрили деталі гучного вибуху під Москвою, що стався 27 грудня. За даними ГУР, країна-агресорка Росія використовувала цей поїзд для логістичного забезпечення окупаційної армії. Після вибуху масштаб завданих ворогу збитків все ще встановлюється.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред