Покарати негайно: Алієв пройшовся по РФ після авіатрощі - винні росіяни

Азербайджан вимагає справедливості, покарання винних, повної прозорості та людської поведінки.

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Алієв звинуватив Росію в авіакатастрофі / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

Що сказав Алієв:

Вина за авіакатастрофу лежить на представниках Росії

Азербайджан вимагає покарати винних

Розслідування трагедії триває - скоро вся картина буде відома

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переконаний, що винними у авіакатастрофі, що трапилась 25 грудня, є представники РФ. Ба більше, він зажадав, щоб ті, на чиїх руках кров, були терміново покарані.

Свою гостру заяву очільник Азербайджану зробив на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній", передає азербайджанське державне інформагентство Azertag.

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"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау - ред.), лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - сказав Алієв.

Окрім цього, президент Азербайджану заявив, що зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - зазначив Алієв.

Катастрофа літака Embraer E190 під Актау - що про це відомо

Як інформував Главред, вранці, 25 грудня у Казахстані сталась авіакатастрофа. Стало відомо, що літак, який розбився, прямував з Баку у російський Грозний.

Згодом Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Парламент вимагає компенсацій від РФ. Окрім цього, Москва має попросити вибачення за скоєну трагедію.

Через деякий час Путін зателефонував Алієву, щоб вибачитися за "трагічний інцидент". Проте під час розмови лідер РФ не визнав відповідальності за збиття літака.

Водночас президент Азербайджану Алієв теж зробив заяву про катастрофу літака під Актау. Він звинуватив Росію в тому, що вони "хочуть зам'яти справу".

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Хто такий Ільхам Алієв? Ільхам Алієв - азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Син і наступник Гейдара Алієва - третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 до 2003 року. Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

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