Не вбереже і сто тисяч зарплати: ТЦК може мобілізувати заброньованих - нардеп

Зміни у правилах мобілізації дозволяють ТЦК скасовувати відстрочку, навіть якщо працівник офіційно заброньований, зазначив Олександр Федієнко.

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Заброньованих працівників можуть мобілізувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

ТЦК можуть анулювати відстрочку від мобілізації для працівників критично важливих підприємств

Навіть високі зарплати не гарантують, що працівника не мобілізують

Після мобілізації демобілітувати таких працівників неможливо

Заброньованих працівників підприємств тепер можуть мобілізувати. ТЦК отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Олександр Федієнко.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто, тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований", - написав він. відео дня

Федієнко наголосив, що проблематика у тому, що тепер таку людину демобілізувати неможливо.

"Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання - довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників", - зазначив нардеп.

За його словами, підприємства можуть поставити зарплату "хоч сто тисяч", але навіть висока зарплата не дає гарантії, що працівника вдасться убезпечити від мобілізації.

Федієно також зазначив, що на всіх нарадах неодноразово обговорювали проблему маніпуляцій із бронюванням військовозобов’язаних, але є й інша ситуація, коли при наявності бронювання центр комплектування не вносить інформацію про нього в систему "Оберіг". Як результат, мобілізують навіть тих працівників, які мали законно оформлену відстрочку.

"А я так розумію що накази міністерства економіки звісно для них не накази", - додав нардеп.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Бронювання від мобілізації в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, уряд України дозволив бронювати ще одну категорію громадян — священнослужителів. Відповідно до нового документа, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Також в Україні оновили статус критично важливих підприємств за новими критеріями. Сім компаній успішно пройшли оновлення і тепер можуть бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що норми щодо зарплати на підприємствах для бронювання співробітників є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що встановлено чіткі критерії, зокрема середня зарплата на рівні 20 тис. грн.

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Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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