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Сонячний супершторм обрушився на Землю: радіація зросла у тисячі разів

Олексій Тесля
2 листопада 2026, 01:15
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Концентрація наденергетичних електронів виявилася приблизно в 5000 разів вищою за звичний рівень.
Сонце, магнітна буря
Що відомо про потужну сонячну бурю / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося під час сонячної бурі
  • Чим небезпечне відкриття вчених

Потужна сонячна буря, що сталася у травні 2024 року, спричинила незвичайні зміни в магнітосфері Землі. Усередині області, яка зазвичай захищена від небезпечних космічних частинок, вчені виявили різке збільшення радіації.

Концентрація надпотужних електронів виявилася приблизно в 5000 разів вищою за звичний рівень, повідомляє Universe Today з посиланням на дослідження в журналі Geophysical Research Letters.

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Незвичайні зміни відбулися в радіаційних поясах Ван Аллена - областях навколо планети, де магнітне поле утримує заряджені частинки. Довгий час вважалося, що внутрішня частина цих поясів надійно захищена від проникнення найнебезпечніших електронів, що рухаються майже зі швидкістю світла.

Однак травнева супербуря продемонструвала, що цей захист не є абсолютним.

Що сталося під час сонячної бурі

Потоки сонячного вітру зі швидкістю до 1200 км/с змінили структуру магнітного поля Землі. Наслідки зафіксував японський супутник Arase, який спостерігає за магнітосферою з 2017 року.

Дослідники встановили, що електрони не просто проникли в захищену область ззовні, а отримали додаткову енергію безпосередньо всередині неї. Цьому сприяли так звані хорові хвилі - електромагнітні коливання, здатні розганяти заряджені частинки до надзвичайно високих енергій.

Причиною їхньої активності стало стиснення плазмосфери - області, яка за звичайних умов перешкоджає поширенню подібних хвиль. У результаті електрони розігналися до енергій у мільйони електронвольт.

Чим небезпечне відкриття вчених

Підвищений рівень радіації зберігався кілька місяців, поки нова сонячна буря в жовтні 2024 року знову не змінила стан магнітосфери.

Це відкриття змушує переглянути уявлення про стійкість природного радіаційного захисту Землі. Подібні сплески можуть створювати серйозні ризики для супутників, космічної електроніки та астронавтів.

Вчені наголошують на важливості врахування таких явищ під час підготовки майбутніх космічних експедицій та розробки обладнання, яке має витримувати екстремальні умови за межами земної атмосфери.

Сонячний супершторм обрушився на Землю: радіація зросла у тисячі разів
/ Главред

Вчені виявили гігантські запаси води в молодому Всесвіті

Астрономи виявили неймовірно велике скупчення водяної пари поблизу віддаленого квазара APM 08279+5255. Світло від цього космічного об’єкта подолало шлях понад 12 мільярдів років, перш ніж досягло Землі.

Ця знахідка вже привернула увагу наукової спільноти: за оцінками дослідників, це найбільший із відомих резервуарів води у Всесвіті та одне з найдавніших подібних утворень.

Це відкриття є особливо важливим для розуміння історії космосу. Воно свідчить про те, що вода існувала у величезних кількостях уже на ранніх етапах розвитку Всесвіту. Дослідження цієї хмари допоможе з’ясувати, наскільки швидко після Великого вибуху сформувалися необхідні умови для появи зірок і галактик.

Раніше вчені вразили своїм відкриттям і розкрили таємницю Сонця. За світністю та масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому й належить до категорії карликів.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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