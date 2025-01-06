Чи можуть мобілізувати заброньованих працівників: в ТЦК та СП відповіли

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що один із працівників критично важливого підприємства, який мав офіційне бронювання, був мобілізований.

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Юристка спростувала інформацію, що ТЦК може мобілізувати заброньованих / Коллаж Главред, фото: УНIАН, ua.depositphotos.com

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Юристка розповіла про випадок в Миколаївському обласному ТЦК та СП

Юристка спростувала інформацію, що ТЦК може мобілізувати заброньованих

Інформація про те, що ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників критично важливих підприємств не відповідає дійсності. Про це повідомила майор юстиції, помічник начальника центру з правової роботи, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко, пише Укрінформ.

За її словами, випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами документообігу.

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"Інформація, яка шириться Мережею інтернет, не зовсім відповідає дійсності. 5 листопада 2024 року Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам. В переліку цих підприємств також ТОВ "АТФ АГРО-ДІЛО". Згідно з підпунктом 2 пункту 12 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023, яка була дійсною на той момент, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі "завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування". Також цією постановою встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства", - пояснила Кійко.

Водночас вона зазначила, що окрім наявності мобілізаційного завдання, через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Оскільки посадовими особами Миколаївського РТЦК та СП цей фактор не був врахований, за даним фактом станом на сьогоднішній день Миколаївський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку. Тобто будуть з’ясовані всі подробиці і врегульовано в подальшому це питання", - наголосила начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК.

Зазначимо, раніше народний депутат Олександр Федієнко заявив, що один із працівників критично важливого підприємства, який мав офіційне бронювання, був мобілізований Миколаївським обласним центром комплектування.

Бронювання від мобілізації в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, уряд України дозволив бронювати ще одну категорію громадян — священнослужителів. Відповідно до нового документа, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Також в Україні оновили статус критично важливих підприємств за новими критеріями. Сім компаній успішно пройшли оновлення і тепер можуть бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що норми щодо зарплати на підприємствах для бронювання співробітників є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що встановлено чіткі критерії, зокрема середня зарплата на рівні 20 тис. грн.

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