Атаки сотнями бомб, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

Важливо:
- Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів
- Ворог атакує КАБами та крилатими ракетами
Протягом тижня, що минає, Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, приблизно 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші міста та громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - зазначив він у Telegram.
Водночас він звернув увагу на те, що російський терор можна зупинити тільки спільно.
"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого та чесного миру", - додав Зеленський.
Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, підкреслив Андрій Юсов.
Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.
Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.
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Що таке КАБ?
КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.
Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.
Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.
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