Атаки сотнями бомб, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

Російський терор можна зупинити тільки спільно, переконаний президент України.

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Володимир Зеленський розповів про масовані удари РФ / міноборони РФ, Офіс президента України

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Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів

Ворог атакує КАБами та крилатими ракетами

Протягом тижня, що минає, Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, приблизно 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші міста та громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - зазначив він у Telegram.

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Водночас він звернув увагу на те, що російський терор можна зупинити тільки спільно.

"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого та чесного миру", - додав Зеленський.

/ Инфографика: Главред

Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, підкреслив Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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