Під загрозою не тільки Донецька область: в ОВА сказали, чого чекати від підриву дамби

Після пошкодження дамби Курахівського водосховища рівень води піднявся на 1,2 метри.

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Наслідки підриву дамби Курахівського водосховища / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот DeepState

Що відомо:

РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища

Під загрозою може опинитись Дніпропетровська область

Рівень води піднявся на 1,2 метри

Російські окупанти підірвали дамбу Курахівського водосховища. Це офіційно підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Під загрозою можуть опинитися населені пункти не лише у Донецькій області, а й у Дніпропетровській.

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"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри", - зазначив Філашкін.

Він додав, що підтоплень житла нині не зафіксовано.

Що відомо про Курахівське водосховище? Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Замінування росіянами дамб - що відомо

Нагадаємо, російські війська ймовірно готують провокацію проти України на території Білгородської області, заміновуючи дамби для створення потенційної катастрофи. Вони планують підрив гідроспоруд, щоб звинуватити Україну в еколого-гуманітарних наслідках, розповів полковник Віталій Саранцев.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що підрив дамб, як це було з Каховською ГЕС, використовується для тимчасового сповільнення просування Сил оборони України. Росіяни не зважають на екологічні наслідки, головне для них — миттєвий ефект у бою.

Як повідомляв Главред, у серпні росіяни атакували Київську ГЕС. На щастя, дамба не зазнала суттєвих ушкоджень.

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Хто такий Вадим Філашкін? Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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