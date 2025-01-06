У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

7 січня погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

https://glavred.net/synoptic/v-dvuh-oblastyah-obyavlen-3-uroven-opasnosti-gde-budut-snegopady-i-dozhdi-10628129.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 7 січня

Де температура повітря впаде до +12 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 7 січня буде прохолодною та місцями сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через хуртовини та відлигу можуть зійти снігові лавини.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що цей тиждень буде теплим. Температура повітря може підвищитись до +5, а 7 січня - до +12 градусів.

відео дня

"Тримайте голови і судини в рівновазі, не промочіть ноги, не посковзніться на дорозі, закутайте шию, погодуйте правильно пташок", - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 січня

В Україні 7 січня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у східних та північно-східних областях. У багатьох областях України буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2 градусів морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та на півдні країни 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 7 січня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+12 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода 7 січня у Києві

У Києві 7 січня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи мо жна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред