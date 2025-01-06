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"Є домовленості": стали відомі результати переговорів України та РФ у Білорусі

Юрій Берендій
6 січня 2025, 18:34
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Результатом переговорів з російською стороною стала попередня домовленість про проведення систематичних обмінів полоненими, зазначив Лубінець.
'Є домовленості': стали відомі результати переговорів України та РФ у Білорусі
Переговори між Україною та РФ відбулись 30 грудня в Білорусі / Колаж Главред, фото: Дмитро Лубінець/Telegram, ua.depositphotos.com

Про що сказав Лубінець:

  • Комунікація із російською уповноваженою з прав людини не є легкою
  • Білорусь надала територію для проведення обмінів полонених
  • Є попередня домовленість з РФ щодо систематичного обміну полоненими

30 грудня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що зустрівся на території Білорусі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. У своєму інтерв’ю для телеканалу "Рада" він розповів про попередні домовленості з російською стороною щодо обмінів у 2025 році та підбив підсумки минулого року.

Лубінець зазначив, що комунікація з Тетяною Москальковою є непростою і відбувається далеко не легко.

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"Ми її практично не показуємо публічно. Було прийнято рішення показати її (інформацію про зустріч та переговори між сторонами - ред.) публічно, через те, що російська сторона в односторонньому порядку сказала, що має намір показати цю зустріч, на якій були конкретні домовленості", - пояснив Лубінець.

Він зазначив, що якби українська сторона не оприлюднила інформацію про факт переговорів, медіа почали б поширювати відомості з російських джерел.

На запитання щодо ролі Білорусі у процесі обміну військовополонених між Україною та Росією Лубінець зауважив, що після початку операції Збройних сил України в Курській області більше не залишилося безпечних пунктів перетину між двома кордонами.

"Було пропрацьовано питання, щоб ми вперше зустрілись на кордоні між Україною і Білоруссю. Білорусь зі свого боку надала територію для спілкування. Ми вперше туди прибули і подивились на умови, які створені, на питання, в тому числі безпеки. Перша зустріч залишила відчуття, що можна використовувати цей майданчик. Потім вже були наступні зустрічі. Зустріч, яку ми показали публічно, була не перша, але перша, на мій погляд, з конкретними рахунками", - сказав він.

Підсумовуючи результати роботи за 2024 рік і переговори з російською стороною, Лубінець відзначив, що вдалося організувати постійний канал для передачі листівок між родинами та українськими військовополоненими.

"Нам вдалось передати півтори тисячі пакунків для українських військовополонених. І ми одразу домовилися, що в наступному році, у січні або на початку лютого, наступні півтори тисячі будуть передані для українських військовополонених. І є попередня домовленість, що кожен український військовополонений отримує пакунок від України. Не тільки український військовополонений, а й цивільний заручник. Ми це робимо за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомив омбудсмен.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що під час переговорів із російськими представниками вдалося досягти попередньої домовленості про систематичний обмін військовополоненими.

"Я не хочу, щоб зараз це пролунало як анонс, але ми побачимо, чи російська сторона дотримає свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, по термінах, по категоріях. Тут так само нам вдалося зафіксувати, що ми формуємо списки на підставі фізичного здоров'я. Тобто важко поранені, важко хворі, повертаються в першу чергу. Останній принцип – це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить. Мені здається, що це абсолютно зрозумілий підхід для обох сторін. Принаймні від Москалькової я отримав підтвердження, що вони готові формувати списки таким чином на підставі цих принципів", - сказав Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 грудня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 189 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед визволених був майор Павло Берсан, який після повернення з полону прочитав вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Це зворушливе відео швидко стало популярним у Мережі.

Повернення українських захисників стало одним із найбільших обмінів полоненими за час війни. Багато з них провели в російському полоні понад два роки. Кадри зустрічі показують, як бійці, сповнені емоцій, обіймають українські прапори, читають листівки з теплими словами підтримки та радіють поверненню на рідну землю.

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Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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