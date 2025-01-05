ЗСУ пішли в масштабні атаки в Курській області: у Зеленського зробили заяву

Сили оборони працюють, бої тривають на декількох напрямках, сказав Андрій Коваленко.

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Масштабна атака армії України стала несподіванкою для ворога - ЦПД / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

Що відбувається в Курській області:

Армія України пішла в масштабні атаки

Бої тривають на декількох напрямках

Росіяни стурбовані ситуацією

Сили оборони України у Курській області несподівано атакували російських окупантів на декількох напрямках. У ворога великі переживання. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-акаунті він повідомив про те, що атака української армії стала несподіванкою для ворога.

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"На Курщині великі переживання у росіян, тому що вони були атаковані за декількома напрямками і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють".

Підтвердив атаку Сил оборони на Курщині й керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Курщина - хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує", - написав глава ОП.

Офіційних заяв від Сил оборони України наразі немає.

До речі, військовий експерт Роман Світан раніше заявляв, що Курська - не остання область РФ, куди можуть увійти ЗСУ. На його думку, вигідно було б наступати також у Брянській і Бєлгородській областях.

Загострення ситуації на Курщині - новини за темою:

Як повідомляв Главред, вранці, 5 січня, російські пропагандисти почали поширювати інформацію щодо загострення ситуації в Курській області. Зокрема, вони заявили про нібито наступ Сил оборони України в напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Обстановка в Курській області 5 січня / Скриншот DeepState

"Можливо, противник буде пробувати пробиватися і на інших напрямках", - сказав один із пропагандистів.

Про "наступ" ЗСУ панічно повідомили й інші так звані "воєнкори". Представники окупантів говорять про бої на не одному напрямку.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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