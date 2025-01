ЗСУ прорвалися в трьох районах Курщини: в ISW розповіли про новий наступ

Коротко:

ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські сили провели кілька хвиль механізованих атак чисельністю до батальйону з використанням бронетехніки. Геолокаційні дані вказують на просування ЗСУ у полях на південь і південний захід від Бердіна, а також захисники увійшли у південну частину населеного пункту.

За даними російських джерел, оборонці України активізували наступальні операції в районі Леонідового (південний схід від Коренєва). Військові провели посилену механізовану атаку чисельністю до взводу біля Пушкарного (на схід від Суджі).

Зафіксовано, що станом на 5 січня українські війська контролюють Черкаське Порічне, Мартинівку, Михайлівку (північний схід від Суджі) і Новосотницьке (схід від Бердіна). Крім цього, ЗСУ продовжили наступ у полях на захід від Ямського Степу і Нової Сорочини.

Водночас 5 січня війська РФ контратакували на південний схід від Коренєвого і на північ від Суджі. Ворог також просунулися в західній і південній частині Махновки (південний схід від Суджі).

Російські воєнкори побоюються, що активність ЗСУ в Курській області може бути відволікаючим маневром. Вони заявили, що поки зарано стверджувати, чи стане цей напрямок ключовим для майбутніх дій українських сил.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали значних втрат північнокорейським військовим, які воюють на боці РФ. У Курській області за два дні було знищено до батальйону солдатів КНДР і російських десантників, повідомив президент Володимир Зеленський.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що інформація про події в Курській області обмежена, а дані часто з'являються із затримкою. Він припустив, що ЗСУ проводять відволікаючі маневри, щоб змусити ворога перекидати війська.

Як повідомляв Главред, посилення силами КНДР не зміцнило позицій РФ, заявив оглядач Олександр Коваленко. За його словами, росіяни втратили 38 тисяч військових у Курській області, а нинішнє угруповання налічує 50-55 тисяч.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.